Straffe projecten met duurzame impact: dit zijn de 12 winnaars van de Trends Impact Awards 2023

Op een gala in Brussels Expo zijn woensdagavond de winnaars van de tweede editie van de Trends Impact Awards bekendgemaakt, prijzen voor kmo’s en bedrijven die met hun projecten een duurzame impact creëren op hun omgeving. Er zijn in totaal veertien prijzen over acht categorieën, waaronder een Global Impact Award voor EnergyVision bij de grote bedrijven en Turbulent bij de kmo’s.

De Trends Impact Awards zijn een initiatief van Trends samen met founding partner PwC en met de steun van Antwerp Management School. Met de awards willen de drie partners bedrijven helpen die hun organisatie met straffe projecten keren naar een duurzaam zakenmodel, en impactondernemers belonen die met hun bedrijf streven naar maatschappelijke verandering.

In de categorieën diversiteit & inclusie, welzijn, circulaire economie en klimaat & energie werden telkens twee prijzen uitgereikt – een voor kmo’s en een voor grote bedrijven. In de categorieën veerkracht, ecologie, mobiliteit en technologie is er slechts één prijs voor grote en kleine bedrijven samen. Samen met de Trends Global Impact Awards voor het grote bedrijf en de kmo die het best scoren over de verschillende prijzen heen, maakt dat veertien prijzen en twaalf winnaars.

U vindt ze hieronder in een overzicht.

Global Impact Awards

Winnaar grote bedrijven: EnergyVision

In een tijd waarin gezinnen de broekriem moeten aanhalen, biedt EnergyVision, de grootste Belgische producent van zonnepanelen, hen een milieuvriendelijke energieoplossing die niet ten koste gaat van hun budget. Lees meer.

Winnaar kmo’s: Turbulent

Zonder dammen of grote bouwprojecten levert Turbulent betrouwbare, betaalbare energie aan de meest afgelegen gemeenschappen ter wereld. Het bedrijf uit Leuven zet hydro-elektrische technologie in, die milieuvriendelijk is en geschikt voor de kleinste netwerken. Lees meer.

Technologie

Winnaar: RumeXperts

De software van de Waalse start-up RumeXperts streeft ernaar melkproductie goedkoper te maken voor de boer, met een lagere CO2-uitstoot en een hoger welzijn voor de dieren. Zijn Happy Milk-project is innovatief, makkelijk schaalbaar en heeft een duidelijk meetbare impact. Lees meer.

Klimaat & Energie

Winnaar grote bedrijven: EnergyVision

Winnaar kmo’s: Turbulent

Mobiliteit

Winnaar: Shipit Multimodal Logistics

Het binnenvaartbedrijf Shipit Multimodal Logistics rijft de Trends Impact Award in de categorie mobiliteit binnen voor zijn project Moving Goods in a Viable City, waarmee het bedrijf het goederentransport van de weg naar het water verlegt. Lees meer.

Diversiteit & Inclusie

Winnaar grote bedrijven: Accent

Meer talent, meer diversiteit, een positieve ervaring voor de kandidaten en een aanzienlijke daling van het aantal medewerkers dat de organisatie binnen een jaar verlaat. De eerste vruchten van de cultuurverandering bij Accent zijn veelbelovend. Lees meer.

Winnaar kmo’s: Augias Corp.

Met Roov wil het Gentse bedrijf Augias Corp mensen met schulden helpen het overzicht te bewaren. Ook voor de schuldbemiddelaars en schuldeisers heeft de app voordelen. Lees meer.

Veerkracht

Winnaar: De Stuyverij

De Stuyverij – officieel de coöperatie Together We Coop – gebruikt ondernemerschap als hefboom om kwetsbare mensen te helpen hun lot in eigen handen te nemen. Lees meer.

Ecologie

Winnaar: River Cleanup

In 2018 hield River Cleanup zijn eerste opruimactie langs de Rijn, vijf jaar later heeft de vzw vijf kernteams op drie continenten, ontwikkelde het technologie en maakt het scholieren bewust. Lees meer.

Circulaire Economie

Winnaar grote bedrijven: Renewi

De afvalreus Renewi pakt uit met een nieuwe sorteerlijn. Het technologische hoogstandje moet afval nog beter sorteren, waardoor grotere hoeveelheden gerecycleerd kunnen worden. Lees meer.

Winnaar kmo’s: Purfi Manufacturing

Door textielvezels te verjongen, kan nieuw garen gespind worden. PurFi Manufacturing ontwikkelde een technologie waardoor de kwaliteit, de lengte en andere karakteristieken van de vezels behouden worden. Lees meer.

Welzijn

Winnaar grote bedrijven: Elia

‘Topwerknemers maken topwerkgevers’, dat is het credo van de Belgische netwerkbeheerder Elia. Het bedrijf werd voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot Top Employer en sleept de Trends Impact Awards voor welzijn bij de grote bedrijven in de wacht. Lees meer.

Winnaar kmo’s: De Groote – De Man

Het Gentse advocatenkantoor De Groote – De Man is de winnaar van de Trends Impact Awards in de categorie welzijn bij de kmo’s. Vorig jaar lanceerde het zijn Corporate Rebels Plan. Daarmee zet het enkele geplogenheden en heilige huisjes in de advocatuur op hun kop. Lees meer.

Hoe gingen we te werk?

Wayne Visser, professor duurzame transitie aan de Antwerp Management School, ontwikkelde de methodologie waarop de Trends Impact Awards zijn gebaseerd. In zijn boek Thriving: The Breakthrough Movement to Regenerate Nature, Society, and the Economy schetst Visser zes ineenstortingen in onze wereld. Daar koppelt hij doorbraken en marktkansen aan. Visser is optimistisch. Hij ziet golven innovatie op ons afkomen.

De Trends Impact Awards bestaan dit jaar uit acht categorieën: technologie, klimaat & energie, veerkracht, ecologie, mobiliteit, welzijn, circulair ondernemen en diversiteit & inclusie. Om het belang van het systeem in de verf te zetten, is er ook een negende prijscategorie in het leven geroepen, de Trends Global Impact Award.

Per categorie werd er een jury samengesteld, die bestond uit experts van het audit-, tax- en consultancybedrijf PwC, professoren en onderzoekers van Antwerp Management School (AMS), journalisten van Trends en ons Franstalig zusterblad Trends-Tendances, en externe experts – onder meer van organisaties die vorig jaar wonnen.

De jury’s maakten een eerste selectie van dossiers die goed genoeg werden bevonden. Die bedrijven konden zich tegen betaling inschrijven voor de volgende fase. Geselecteerde bedrijven ontvingen het Trends Impact Nominee-label.

In september werden de bedrijven per categorie uitgenodigd om hun dossier te komen presenteren voor de jury van hun categorie. Als voorbereiding verstrekten de bedrijven bijkomende informatie, zodat de jury hun maturiteit kon evalueren. In categorieën waar dat mogelijk was, werd een opdeling gemaakt tussen grote bedrijven en kmo’s.

Lees meer in ons dossier Trends Impact Awards 2023