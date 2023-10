Groeien in een inspirerende omgeving met De Stuyverij

De Stuyverij – officieel de coöperatie Together We Coop – gebruikt ondernemerschap als hefboom om kwetsbare mensen te helpen hun lot in eigen handen te nemen. De organisatie ontvangt de Trends Impact Award voor veerkracht, en werd genomineerd voor de Trends Global Impact Award.

De oprichter Eefje Cottenier, die uit een kansarme omgeving komt, verfijnde haar aanpak in de eerste Stuyverij in Kortrijk. Nu zijn er ook plekken in Oostende, Roeselare, Borgerhout, Lier en Turnhout. Iedereen is er welkom om iets te eten of te drinken, maar ook om zichzelf te ontwikkelen door Stuyfsessions te volgen of te geven, en te overnachten. Peter Verhezen, gastprofessor rond business in opkomende markten, strategie, governance en duurzaamheid aan de Antwerp Management School: “Het is een initiatief van onderuit, maar zeker schaalbaar. Het project ziet er realistisch en leefbaar uit.”

De ambitie is vijftien Stuyverijen met een herberg op te zetten tegen 2030. De Stuyverij krijgt veel middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), maar werkt aan een eigen verdienmodel dat een combinatie is van het beheer van panden, een community en sociaal ondernemen. De Stuyverij in Kortrijk heeft sinds 2019 al een herberg, waar kamerverhuur mogelijk is in een klassiek hotel. Daarvoor werkt De Stuyverij samen met vastgoedpartners. In navolging daarvan moet elke Stuvyerij een combinatie van een groeiplek en kamerverhuur worden.

Kruisbestuiving

De achterliggende idee is dat elke Stuyverij de spil wordt in een lokaal ecosysteem, waar mensen kunnen verblijven, maar ook alles vinden om hun doelen vorm te geven. Elk van die groeiplekken moet een inspirerende omgeving zijn, waar mensen lotgenoten vinden en toegang krijgen tot een netwerk van organisaties die kunnen helpen. De aanpak stimuleerde al heel wat mensen om een eigen zaak op te richten. Per Stuyverij nemen zo’n 25 mensen een impactvol initiatief, goed voor 125 per jaar op dit moment.

“De Stuyverij vertrekt vanuit de kwetsbare, over het hoofd geziene mens en koppelt die aan een lokale gemeenschap om productieve connecties en interacties tot stand te brengen. Men brengt de mensen bijeen om aan kruisbestuiving te doen. Dit project heeft het potentieel om veerkracht in de maatschappij te brengen”, zegt Yorben De Maeyer, manager business continuity, resilience & crisis management bij PwC Belgium.

De maatschappelijke winst is groot. Mensen met een uitkering en vaak een negatief zelfbeeld, creëren hun eigen baan en dragen bij tot de maatschappij. Volgens De Stuyverij verlaagt zijn aanpak de maatschappelijke integratiekosten met een derde. Door de vele connecties die tot stand komen rond elke Stuyverij, wordt bovendien meteen de hele buurt weerbaarder en ontstaan kansen in toerisme. Het model is enkel in Vlaanderen actief, maar kan uitbreiden naar de rest van België en omstreken om meer impact te genereren. Er zijn al contacten met partners in Roemenië en Hongarije.