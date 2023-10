‘Beloon de duurzame bedrijven’

Ook in het bedrijfsleven wordt de wereld van morgen vandaag gebouwd. Ondernemingen en organisaties die relevant willen zijn en blijven, moeten inzetten op de groene omslag. Maar wie investeert in duurzaamheid en klimaat, welzijn of veerkracht, circulariteit of ecologie, als de wereld in brand staat?

Toch is er ook hoop. Never waste a good crisis to make a difference. Dat zien we bij de honderd bedrijven die genomineerd zijn voor de tweede editie van de Trends Impact Awards. Honderd bedrijven die een verschil willen maken. Honderd bedrijven die initiatief nemen, projecten opstarten en andere meenemen in een positief verhaal.

Trends probeert zulke bedrijven al langer onder de aandacht te brengen met het Change the Game-label voor bedrijven die op de barricades staan. Daarvoor kijken we naar het hele plaatje, waaronder de ESG-duurzaamheidscriteria. Die winnen aan belang. Ze worden gecommuniceerd op websites, in rapporten en jaarverslagen. Ze zijn ook noodzakelijk voor de kredietscore van bedrijven bij banken, als voorwaarde om een lening af te krijgen.

Lange tijd hebben vooral aandeelhouders de duurzame ontwikkelingen tegengehouden. Zij worden nu onder druk gezet door belanghebbenden allerhande, waardoor de groene omslag is ingezet. Het is goed te investeren in groen, voor de eigen portefeuille én voor de maatschappij. Dat tonen de winnaars van de Global Impact Award. EnergyVision installeert gratis zonnepanelen voor wie ze nodig heeft. Turbulent maakt energieopwekking mogelijk in afgelegen gebieden. Ze zetten in op klimaat en energie, maar investeren ook in wie het moeilijk heeft. Zulke bedrijven moeten worden beloond. Niet alleen met een award, ook met een wereld morgen.

Lees ook: