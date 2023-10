Accent Group werft aan zonder vooroordelen

Meer talent, meer diversiteit, een positieve ervaring voor de kandidaten en een aanzienlijke daling van het aantal medewerkers dat de organisatie binnen een jaar verlaat. De eerste vruchten van de cultuurverandering bij Accent zijn veelbelovend.

“We hopen de arbeidsmarkt almaar beter en eerlijker te maken door elk talent gelijke kansen te bieden, of op zijn minst een kans. Is dat gemakkelijk? Zeker niet. Maar is het de moeite waard? Absoluut”, vat Lindsay Demuynck, chief people officer (CPO) bij Accent samen. Het hr-bedrijf mag de Trends Impact Awards voor diversiteit en inclusie bij de grote bedrijven in ontvangst nemen.

De gespecialiseerde hr-groep heeft het project Open-minded Hiring gelanceerd. Dat is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Studies hebben aangetoond dat hoe groter de diversiteit van de werknemerspopulatie van een organisatie is, des te hoger het niveau van creativiteit en innovatie is. Sinds september 2022 werken interne en externe wervingsprogramma’s met kandidaten op basis van een anoniem cv, waarbij alle informatie die bewust of onbewust tot vooroordelen kan leiden, wordt verwijderd. Het document bevat nog steeds alle objectieve gegevens over de vaardigheden en de opleiding van de kandidaat, maar schrapt persoonlijke gegevens zoals de naam, de leeftijd en de woonplaats.

“Die factoren maken geen verschil voor hun motivatie of vaardigheden, maar werken soms in hun nadeel. We geven het goede voorbeeld en passen die wervingsmethode ook toe op onze interne selectie. Daarbij gaan we nog een stap verder: we vragen niet langer om een cv of een sollicitatiebrief, maar beslissen om met een kandidaat verder te gaan op basis van een gesprek en een objectieve test voor de fit met de bedrijfscultuur”, legt Lindsay Demuynck uit.

Meer interne sollicitaties

Sinds Accent het project heeft opgezet, heeft het een sterke stijging van het aantal interne sollicitaties gezien (+95%) en een positieve aantrekkingskracht onder oudere werknemers (+26% onder 45- tot 55-jarigen en +30% onder 55-plussers).

“Het verloop is met 25 procent gedaald. Een van de verklaringen is een betere match met het bedrijf. Het gaat om open sollicitaties van kandidaten, die bewust voor Accent kiezen”, zegt Lindsay Demuynck. “We willen het verloop van werknemers binnen een jaar met nog eens 5 procent verminderen.”

De chief people officer van Accent heeft via enquêtes vastgesteld dat de kandidaten het project unaniem toejuichen. Bij de klanten zijn de reacties gematigder. “Sommigen zijn fan, terwijl anderen meer context willen. Als hr-partner sensibiliseren en adviseren we hen in die situaties”, geeft ze toe. Ze herinnert zich de droom van Accent: maximale jobtevredenheid. “Omdat mensen die gelukkig zijn in hun baan belangrijker zijn voor elk bedrijf.”