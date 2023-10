Duurzamere melk met software van RumeXperts

De software van de Waalse start-up RumeXperts streeft ernaar melkproductie goedkoper te maken voor de boer, met een lagere CO2-uitstoot en een hoger welzijn voor de dieren. Zijn Happy Milk-project is innovatief, makkelijk schaalbaar en heeft een duidelijk meetbare impact.

Amandel- en sojamelk zijn bekende plantaardige alternatieven voor koemelk, maar dat maakt ze nog geen volwaardige vervangers. Niet alleen is de smaak anders, ook de toepassingsmogelijkheden in tal van recepten en de voedingswaarde wijken af. Koemelk blijft dus een rol spelen in onze samenleving, maar tegelijk is het onze verantwoordelijkheid de melkveehouderij op een verantwoorde manier te organiseren.

Er zijn verrassend veel manieren om de impact van de melkproductie op het klimaat te verminderen. Dat bewijst het Happy Milk-project van RumeXperts, de winnaar van de Trends Impact Award in de categorie technologie. De start-up wordt gesteund door de universiteit van Luik. Zijn software, Salve, verzamelt een grote hoeveelheid data die bij de melkproductie komen kijken. Denk aan de samenstelling en de voedingswaarde van melk, de geboortes van kalveren, de aankoop van runderen en de temperatuur in en buiten de stal.

Veel van die gegevens verzamelen boeren al langer, maar de algoritmes van Salve zorgen ervoor dat de informatie veel beter wordt benut dan vandaag het geval is. De software komt tot conclusies over de gezondheid van de koeien, de productiviteit van het melkveebedrijf, de meest gunstige samenstelling van de voeding en de impact op het klimaat. Koeien produceren daardoor meer melk, leven meetbaar langer en gelukkiger. Minder sterfte en een verhoogde productiviteit leiden dan weer tot een lagere CO2-uitstoot, een hogere omzet en lagere kosten voor de boer.

Positieve resultaten

Op dit moment is Salve aan het werk op meer dan 250 Waalse boerderijen en de resultaten zijn indrukwekkend. Wanneer iets misloopt op de boerderij, grijpen boeren gemiddeld 35 dagen sneller in dan vroeger. Bijvoorbeeld wanneer de voedingssamenstelling moet worden herbekeken of wanneer het te warm of te koud is in de stallen. Koeien leven zo gemiddeld 3,8 jaar langer en een boerderij die Salve gebruikt, stoot 1 gram methaangas per kilogram melk minder uit.

De start-up werkt voortdurend aan zijn product. Momenteel worden nieuwe technieken rond machninelearning toepast. Daarmee wil RumeXperts over vijf jaar de hoeveelheid minder uitgestoten methaangas verdubbelen tot 2 gram per kilogram melk. De leeftijd van de runderen moet met 6,3 jaar worden verlengd.

RumeXperts richt zijn pijlen ook op de buurlanden. De start-up heeft een strijdplan klaar om nieuwe markten te bestormen.