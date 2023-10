Winnaar Trends Global Impact Award: Waterkracht voor iedereen dankzij Turbulent

Zonder dammen of grote bouwprojecten levert Turbulent betrouwbare, betaalbare energie aan de meest afgelegen gemeenschappen ter wereld. Het bedrijf uit Leuven zet hydro-elektrische technologie in, die milieuvriendelijk is en geschikt voor de kleinste netwerken.

Stel je kleine, kosteneffectieve waterkrachtcentrales voor die in elke rivier of waterweg met een lichte helling kunnen worden geïnstalleerd. Dat is het “op de natuur geïnspireerde” impactproject dat Turbulent sinds 2015 ontwikkelt. “We hebben een speciale hydraulische turbine ontwikkeld, Vortex, die elektriciteit opwekt op een stabiele manier, zonder impact op het milieu of grote civieltechnische werken”, legt CEO Walter Buydens uit. “Onze technologie is ideaal voor plaatsen met een beperkte of geen energie-infrastructuur en biedt continue elektriciteit op mini- en micronetwerken.” Het bedrijf ontvangt de Trends Impact Award voor klimaat en energie én de Trends Global Impact Award bij de kmo’s.

De eerste operationele installatie van Turbulent staat op het Indonesische eiland Bali, waar een kleine turbine van 15 kilowattpiek groene stroom levert aan een school met meer dan 500 leerlingen en vier aangrenzende gebouwen. “De school is 100 procent zelfvoorzienend in energie. Voorheen had de school een serie panelen die voorzagen in ongeveer 20 procent van hun energiebehoefte, maar er waren nog steeds andere energiebronnen nodig”, vertelt de CEO.

“Een belangrijk punt in het hele proces was de uiteindelijke goedkeuring door de lokale gemeenschap, die een traditionele zegeningsceremonie hield voor de turbine, omdat we de natuurlijke loop van de rivier niet verstoorden”, herinnert Walter Buydens zich.

Lokaal betrokken

Volgens recente schattingen bedraagt de emissiereductie 168 ton CO2 in vergelijking met elektrische generatoren op diesel. Door die generatoren te vervangen, verdwijnen vervuilende bronnen uit de lokale omgeving en verbeteren de gezondheidsomstandigheden. En dan hebben we het nog niet eens over de besparingen die dat oplevert, omdat regio’s die afhankelijk zijn van diesel niet langer worden geconfronteerd met een omslachtige en dure toeleveringsketen.

“Onze projecten ondersteunen de lokale werkgelegenheid met de voorbereiding van de bouwplaats, de training, de constructie en het netbeheer”, zegt de CEO van Turbulent: “In plaats van alleen de turbines te verkopen, zijn we actief betrokken bij de lokale belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de hele gemeenschap profiteert.”

Tegen het einde van dit jaar zal een mininetwerk van Turbulent 500 huizen, scholen, kmo’s en ziekenhuizen in Kenia van stroom voorzien.