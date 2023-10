PurFi Manufacturing maakt nieuw garen van oude vezels

Door textielvezels te verjongen, kan nieuw garen gespind worden. PurFi Manufacturing ontwikkelde een technologie waardoor de kwaliteit, de lengte en andere karakteristieken van de vezels behouden worden. Het bedrijf wint de Trends Impact Awards voor circulaire economie bij de kmo’s.

Almaar goedkoper, sneller en van mindere kwaliteit. De fastfashionketens zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Dat verleidt consumenten om vaker en in grotere aantallen kleding te kopen die ze even snel weer afserveren omdat de volgende collectie in de rekken ligt. Zo belandt in Europa jaarlijks 7 miljoen ton textiel op afvalbergen en in verbrandingsovens.

Om dat textielafval te verminderen, recycleert PurFi Manufacturing textielvezels tot hun oorspronkelijke staat. Dat doet het bedrijf door de vezels te verjongen, waardoor de kwaliteit, de lengte en andere eigenschappen worden behouden. Waar de klassieke recyclage het textiel snel verhakselt in kleine stukken, gaat het proces van PurFi veel langzamer om de vezels zo lang mogelijk te houden. De gloednieuwe technologieën worden beschermd door veertien patenten, waardoor er een concurrentievoorsprong van ongeveer vijf tot zeven jaar is.

Textielrevolutie

PurFi zag het levenslicht in 2019 in Waregem, waar het eigenhandig de aanzet geeft voor een nieuwe textielrevolutie. Amper twee jaar later kon de eerste proeflijn starten. Na enkele testprojecten is de productie begin dit jaar op een industrieel niveau gestart. Hoewel de focus momenteel vooral op de verwerking van postindustrieel afval ligt, moet dat in de nabije toekomst worden uitgebreid met uw en mijn jeansbroeken en T-shirts. Het bedrijf mocht al rekenen op interesse van onder meer sportmerken als Nike en Puma, maar ook een producent van brandweeruitrustingen.

PurFi hoopt een circulair model op te zetten, waarbij het door samenwerkingen met partners oud of onverkocht textiel afneemt om het nadien te verwerken en de gerecycleerde vezels weer in de keten te brengen. Bovendien stelt PurFi dat de productie van zijn gerecycleerde materialen veel duurzamer is dan die van nieuwe materialen. Zo is er bij de recyclage van een kilogram vezels 99 procent minder water nodig, 90 procent minder energie en ligt de CO2-uitstoot tussen 40 (katoen) en 90 (nylon) procent lager. “Met deze technologie kan de West-Vlaamse textielindustrie de draad opnieuw oppikken”, zegt onderzoeker duurzaamheidstransformatie Ewald Van den Auwelant (UA en AMS).

PurFi plant de toekomst volgens het Local for Local-principe. De productie voor de Europese markt zal in België blijven. In landen zoals India, Bangladesh en Vietnam wordt een samenwerking opgezet met lokale partners die ook gecontroleerd worden op werkomstandigheden. Door de lokale productie mogelijk te maken, streeft het bedrijf ernaar de geografische reikwijdte van het project uit te breiden en tegelijkertijd de lokale economieën te ondersteunen.