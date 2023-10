River Cleanup pakt steeds meer rivieren aan

In 2018 hield River Cleanup zijn eerste opruimactie langs de Rijn, vijf jaar later heeft de vzw vijf kernteams op drie continenten, ontwikkelde het technologie en maakt het scholieren bewust.

“River Cleanup is een snelgroeiend initiatief dat wereldwijde bewustwording en actie stimuleert om het plasticafval aan te pakken”, zegt Jiska Verhulst, jurylid en sustainability director van DEME, dat vorig jaar in de prijzen viel bij Trends Impact Awards. “Het is een krachtige combinatie van preventie, rivieren opruimen en transformatieprojecten.”

De organisatie kan uitpakken met stevige resultaten. Sinds 2019 activeerde River Cleanup 200.000 mensen in 90 landen en verzamelde het 3 miljoen kilo plasticafval langs enkele van ’s werelds meest vervuilde rivieren. River Cleanup, dat de Trends Impact Award voor ecologie wint én genomineerd werd voor de Global Impact Award bij de kmo’s, ontwikkelde nieuwe technologie om efficiënter afval uit rivier te halen en installeerde afvalbakken om aan preventie te doen.

River Cleanup wil niet alleen rivieren opkuisen, maar er vooral voor zorgen dat er een mentaliteitswijziging komt, waardoor mensen geen afval meer weggooien. Het is wereldwijd betrokken bij vijftig scholen om aan bewustwording te doen en het gaat op zoek naar circulaire alternatieven die plastic kunnen vervangen. Plastic dat nooit wordt geproduceerd, kan ook niet als afval in de rivier terechtkomen, is de logische achterliggende gedachte.

Nieuwe inkomsten

De organisatie van oprichter Thomas de Groote heeft in vijf jaar een netwerk van partners uit de academische en de bedrijfswereld rond zijn start-up gebouwd om ervoor te zorgen dat River Cleanup mee is met nieuwe wetenschappelijke bevindingen en financieel sterk staat. River Cleanup kan mooie referenties voorleggen. Het won de Cisco Innovation Challenge, werd geselecteerd door wereldwijd impactnetwerk Ashoka en kreeg zelfs steun van de Belgische eerste minister, Alexander De Croo. Nu wint het de Trends Impact Awards voor ecologie.

Met Ashoka bekijkt River Cleanup een nieuwe inkomstenstroom, bijvoorbeeld door diensten aan te bieden rond het schoonmaken van rivieren of het opgehaalde plasticafval te gelde te maken. Voorlopig steunt het zakenmodel van de Antwerpse start-up op fondsenwerving bij filantropen, overheidssubsidies en sponsorende bedrijven. Vooral die laatste zorgen ervoor dat River Cleanup zich financieel geen zorgen hoeft te maken.

River Cleanup heeft de afgelopen jaren bewezen dat zijn aanpak werkt. Het komt er nu op aan zijn impact te vergroten door steeds meer rivieren aan te pakken en daar telkens een ecosysteem van partners rond te creëren. Zo wil het wereldwijd uitgroeien tot de referentie voor het plasticvrij maken van rivieren.



