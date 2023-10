Winnaar Trends Global Impact Award: Groene en Belgische energie van EnergyVision

In een tijd waarin gezinnen de broekriem moeten aanhalen, biedt EnergyVision, de grootste Belgische producent van zonnepanelen, hen een milieuvriendelijke energieoplossing die niet ten koste gaat van hun budget.

Tegen 2050 moet België uitsluitend hernieuwbare energie produceren. Zonnepanelen spelen een sleutelrol in die energietransitie, en België heeft een aantal ondersteuningssystemen opgezet om het gebruik van zonne-energie te promoten. Dat werpt vruchten af: steeds meer gezinnen installeren zonnepanelen op hun dak om hun eigen elektriciteit te produceren en iets te doen voor het milieu.

Een van de populairste leveranciers is EnergyVision, dat zowel de Trends Impact Award voor klimaat en energie als de Trends Global Impact Award bij de grote bedrijven wint. Het bedrijf heeft twee modellen: Brusol, gelanceerd in 2018 voor de Brusselse regio, en EnergyHome, gelanceerd in 2022 voor Vlaanderen en Wallonië. Het Belgische bedrijf, dat meer dan 200 mensen in dienst heeft, heeft een origineel bedrijfsmodel waarin de consument geen cent investeert. EnergyVision treedt op als derde partij.

EnergyVision dekt de installatie- en de onderhoudskosten voor de consument, die geen initiële investering hoeft te doen. In Brussel wordt Brusol betaald via groenestroomcertificaten. Die zijn tien jaar geldig en geven recht op premies. Om in aanmerking te komen, moet u een installatie hebben die groene energie produceert en gecertificeerd is door Brugel, die vervolgens de hoeveelheid bespaarde CO2 berekent (minimaal 217 kilogram CO2). De terugbetaling gebeurt na gemiddeld zeven jaar. De resterende drie jaar maakt Brusol winst.

In Vlaanderen en Wallonië verdient EnergyHome zijn geld door huishoudens te laten betalen voor de elektriciteit die ze echt nodig hebben, tegen een vaste prijs van 0,20 euro per kilowattuur (kWh), of tegen een variabele prijs die ongeveer 30 procent lager ligt dan die van conventionele energieleveranciers. Afhankelijk van de grootte van de installatie kan de besparing oplopen tot 1.100 euro per jaar. Na dertig jaar wordt het gezin de eigenaar van de panelen en kan het de geproduceerde elektriciteit gratis blijven gebruiken.

Nog meer huishoudens

“Iedereen wint”, zegt Meghan Richil, hoofd van Brusol B2C en van de communicatieafdeling. “De gezinnen profiteren van gratis of goedkope elektriciteit. Het milieu wint dankzij de opwekking van groene stroom – in 2022 produceerde EnergyVision 615.989 mWh groene energie – en ook de overheid en EnergyVision winnen.”

EnergyVision heeft 13.000 klanten en hoopt er in 2028 47.000 te hebben. “EnergyVision heeft zijn kapitaal verhoogd met 44 miljoen euro in 2021 en 2022. Met die injectie kunnen we ons model van 100 procent gratis zonnepanelen naar nog meer huishoudens brengen. In 2022 zullen we 2.500 systemen voor gezinnen geïnstalleerd hebben, tegenover 1.400 in 2021. Voor 2023 hebben we een budget van 19 miljoen euro gereserveerd, wat overeenkomt met 3.750 installaties op residentiële daken.”