Deze 100 bedrijven zijn genomineerd voor de tweede editie van Trends Impact Awards 

De duurzaamheidsawards van Trends bekronen ook dit jaar bedrijven die duurzame waarde creëren voor onze samenleving.

Trends gaat, in samenwerking met PwC en Antwerp Management School, opnieuw op zoek naar bedrijven die met hun projecten een duurzame impact hebben op onze samenleving. Voor deze tweede editie zijn de Trends Impact Awards onderverdeeld in acht categorieën. Honderd bedrijven pitchen hun project in september voor de jury’s, samengesteld uit journalisten, experts en academici. De jury’s zullen uiteindelijk de winnaars kiezen van elk van de Trends Impact Awards en van de Trends Global Impact Awards bij de grote en de kleine bedrijven.

Trends Impact Awards

Vorig jaar lanceerde het magazine Trends als eerste nieuwsmedium zijn eigen duurzaamheidsawards voor Belgische ondernemingen onder de naam Trends Impact Awards. In 2022 werden zo 27 bedrijven bekroond voor hun duurzame projecten in één van de categorieën. Spullenhulp en DEME waren de grote winnaars van de Trends Global Impact Awards bij respectievelijk de kleine en de grote bedrijven.

De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren. Zo ook voor deze tweede editie in 2023. De Trends Impact Awards zijn een initiatief van Trends in samenwerking met PwC en Antwerp Management School.

Acht categorieën

We reiken niet één, maar diverse Trends Impact Awards uit aan impactvolle bedrijven in acht categorieën. Het brede draagvlak van ESG-criteria en SDG-doelstellingen maakt het niet gemakkelijk voor bedrijven om in elk van de categorieën uit te blinken. Wel vinden we in heel wat van onze Belgische bedrijven inspiratie op verschillende domeinen.

De categorieën werden gedefinieerd in overleg met Wayne Visser, PhD, chair in sustainable transformation, professor in integrated value aan de Antwerp Management School.

De volgende categorieën werden bepaald:

De Trends Impact Award voor Ecologie

De Trends Impact Award voor Circulaire Economie

De Trends Impact Award voor Welzijn

De Trends Impact Award voor Diversiteit en Inclusie

De Trends Impact Award voor Technologie

De Trends Impact Award voor Veerkracht

NIEUW: De Trends Impact Award voor Mobiliteit

NIEUW: De Trends Impact Award voor Energie en Klimaat

Voor elk van de categorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bedrijven (op basis van de officiële Europese kmo-definitie). Ten slotte zal ook één groot en één klein bedrijf de overkoepelende Trends Global Impact Award in de wacht slepen.

Op naar de tweede fase van het selectieproces

Van de 141 ontvangen dossiers hebben de juryleden dus honderd bedrijven genomineerd, die in september hun verhaal mogen pitchen voor de jury. Daaruit zullen maximaal drie bedrijven per categorie worden uitgekozen. Die bedrijven krijgen vervolgens uitgebreid redactionele aandacht in Trends, op www.trends.be en op Kanaal Z. Tijdens de unieke awardshow op 25 oktober 2023 in Brussels Expo worden de winnaars bekroond.

Dit zijn de 100 genomineerde bedrijven:

Ecologie: Aphea.Bio, Stam Agro, Betterfly, Urban Forest Europe SRL, Dripl, Forest Fwd, Paulussen Houthandel BV, Go Forest, R&O Lab, River Cleanup vzw, Van der Valk Hôtel Luxembourg Arlon, Pidpa, AB InBev, WONDR care.

Circulaire Economie: BC materials, Composil ReUse, Future Proof BV, Maes Recycling Group, JUUNOO, Vzw ViTeS, KOMRADS, Imperbel NV (Derbigum), Paneltim, PurFi Manufacturing Belgium, Relieve, Renewi NV, CHEP Benelux, Goodless Smart Group bv, SOPREMA NV, RAFF Plastics nv.

Welzijn: 30 Dagen zonder klagen, Euroclear SA, De Groote – De Man, eBloom, The Woody Group, TakeAir, ELIA, De Herborist BV, Move To Happiness Hub, Phicrobe srl, Publicis Groupe, Vitaminsatwork, We’re Smart® World, Ethias, Springbok Coaching

Diversiteit en inclusie: L.I.F.E. NV, CodeNPlay ASBL, DigitAll, House of Bilocca, Inclusio, nohippo, Lokaal bestuur Wichelen, Accent Group NV, Oriënta-coaching, Augias Corp NV – ROOV, Publicis Groupe Belgium, Speaksee, Twegos

Technologie: Go Smart Digital, Fédération des Centres de Services à Domicile, International Food Services nv, Rumexperts, imec.istart, Mintt SA, Nobi Smart Lamps, ACA Group, AxonJay, Trouw Nutrition, Belgian Institute for Sustainable IT asbl

Veerkracht: Gemsotec BV, Mindlab, RecAp Bv. Start it @KBC, De Stuyverij vzw, Ethias SA, John&Jane

Mobiliteit: Be-Mobile, GREENTRIPPER, LOXXER, Mob Box, Shipit Multimodal Logistics, MyMove, curaevia, Sodexo Pass Belgium

Energie en klimaat: Aerobel, The Shift, Belgian Eco Energy, EnergyVision, DELPOWER, Pulsar Power, Ingenium nv, Coca-Cola Europacific Partners, VanRoey | EuroSys, Phoenix Contact NV, Hysopt, Compass Group, Cofinimmo, Groep Bolckmans, Turbulent, CFE