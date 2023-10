Augias Corp helpt mensen uit financiële nood met Roov

Met Roov wil het Gentse bedrijf Augias Corp mensen met schulden helpen het overzicht te bewaren. Ook voor de schuldbemiddelaars en schuldeisers heeft de app voordelen. Het bedrijf wint de Trends Impact Award voor diversiteit en inclusie bij de kmo’s.

“Mijn vader heeft in 2010 zelfmoord gepleegd, omdat hij niet meer over de schuldenberg kon kijken. Na het faillissement van zijn bedrijf was hij met 130.000 euro schulden achtergebleven en belandde hij in schuldbemiddeling”, zegt Frédéric Vandenhende, de CEO en oprichter van Augias Corp. Het persoonlijke drama was een sterke motivatie voor Vandenhende om iets te doen voor mensen met financiële problemen.

264.884 Belgen hebben een betalingsachterstand op een hypothecair of een consumentenkrediet, goed voor 4,3 procent van alle uitstaande kredieten, volgens cijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Vooral bij consumentenkredieten duiken weleens betalingsproblemen op. In augustus zaten 55.662 Belgen in collectieve schuldenregelingen. “Wij willen liever de rookmelder dan de brandweer zijn en aan preventie doen”, stelt Vandenhende.

Augias kreeg voor zijn app Roov in 2021 een PSD2-licentie, die het mogelijk maakt met toestemming van de klanten de gegevens van verschillende zichtrekeningen bij verschillende banken in één applicatie te verzamelen. “Gebruikers kunnen allerlei rapporten en analyses opvragen. De app kan bijvoorbeeld zes maanden op voorhand voorspellen dat het geld op zal zijn”, legt Vandenhende uit. De app kost 2,5 euro per maand.

Controle terugkrijgen

Met de app wil Vandenhende er ook voor zorgen dat mensen die in schuldbemiddeling zitten, voor een stuk de controle terugkrijgen. “Mensen in schuldbemiddeling hebben een potje van 10 euro per maand opzij staan voor onverwachte uitgaven. Wij hebben verkregen dat de betaling van de app uit dat potje kan komen, als de klant dat wil.” Via Roov kunnen de klanten volgen welke betalingen de schuldbemiddelaars of de bewindvoerders met hun centen doen. Hun loon of uitkering wordt op een rekening gestort waar zij geen toegang tot hebben. Van die rekening betaalt de schuldbemiddelaar de schuldeisers terug.

Vandenhende: “Voor de schuldbemiddelaars zijn er ook voordelen. Zij kunnen efficiënter werken, omdat ze via de app taken kunnen automatiseren of vergemakkelijken. Het voordeel voor de schuldeisers is een betere terugbetaling van de schulden. We willen graag nog beloningen toevoegen, zoals filmtickets voor mensen die hun doelen halen.”

Volgens jurylid Engelina Chaillet, onderzoeker aan Antwerp Management School, is de focus op de transparantie de sleutel tot een gelijkwaardige inclusie van alle partijen. “De software zorgt niet enkel voor minder administratieve lasten, maar zorgt er ook voor dat zowel de schuldbemiddelaar als de klant in schuldbemiddeling meer proactief kan handelen en meester van de situatie kan worden.”