Shipit brengt transport van de weg naar het water

Het binnenvaartbedrijf Shipit Multimodal Logistics rijft de Trends Impact Award in de categorie mobiliteit binnen voor zijn project Moving Goods in a Viable City, waarmee het bedrijf het goederentransport van de weg naar het water verlegt.

Shipit gebruikt binnenvaartschepen om steden op een duurzamere manier te bevoorraden dan met vrachtwagens. Het richt zich sterk op de bouwsector, omdat die industrie volgens het bedrijf verantwoordelijk is voor haast 30 procent van de door goederenvervoer veroorzaakte hinder in de stad. In het noorden en het zuiden van Brussel lopen de schepen met bouwmateriaal binnen in de twee bouwhubs. Shipit neemt ook de opslag en het voor- en natransport voor zijn rekening. Het laatste stukje van daar naar de bouwwerf gebeurt met vrachtwagen. Shipit bevoorraadt zo’n zes grote Brussels bouwwerven, elk schip vervangt veertig tot tachtig vrachtwagens.

Het bijna twintig jaar oude Shipit wil het aantal vrachtwagens dat Brussel binnenrijdt op termijn met maar liefst 75 procent verminderen. Het huidige marktaandeel van 0,1 procent betekent een besparing van 400.000 gereden kilometer en 200 ton CO2. Als het bedrijf dat aandeel in Brussel kan optrekken tot 5 procent, dan gaat het om 20 miljoen kilometer en 10.000 ton uitgespaarde CO2. Brussel is de eerste stad waar Shipit zijn aanpak toepast. Het project werd opgestart in 2019 en mee gefinancierd door het Brussels Gewest, maar sinds vorig jaar doet Shipit de commercialisering en de uitbating alleen.

Stevige resultaten

Roel Gevaers, professor logistiek en productieketeninnovatiemanagement aan de Antwerp Management School, ziet drie redenen voor de overwinning van Shipit: “Ten eerste heeft Shipit het lef vol in te zetten op een project rond duurzame stedelijke logistiek via de binnenvaart. Dat is niet vanzelfsprekend in een stedelijke omgeving, waar de vracht- en bestelwagens heer en meester zijn. Ten tweede gaat het over een project dat al in uitvoering is en waarvan ook een werkelijke positieve impact meetbaar is. Ten derde is het een mooi voorbeeld van een combinatie van twee soms onderschatte logistieke en mobiliteitsthema’s, stedelijke logistiek en bouwlogistiek. Met een correcte kennisopbouw kan dat worden herhaald in andere steden.”

Het project kan al stevige resultaten voorleggen. De tien eigen schepen van Shipit zorgden vorig jaar voor een shift van weg- naar watervervoer die 2 miljoen ton CO2 uitspaarde. Tegelijk is het potentieel groot, het kan zijn aanpak nu ook elders in het land toepassen. Shipit, met hoofdkwartier in Antwerpen en binnenvaartterminals in Brussel en Wielsbeke, wil over vijf jaar ook in de meeste andere Belgische grote steden actief zijn. Naast een geografische uitbreiding, kan Shipit zijn impact vergroten door zich op andere sectoren te richten. Ook een doorgedreven elektrificatie van de vloot schepen en vrachtwagens voor het transport over de laatste kilometer moet de duurzaamheid nog verhogen.