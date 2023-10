Advocatenkantoor De Groote – De Man is rebels en revolutionair

Het Gentse advocatenkantoor De Groote – De Man is de winnaar van de Trends Impact Awards in de categorie welzijn bij de kmo’s. Vorig jaar lanceerde het zijn Corporate Rebels Plan. Daarmee zet het enkele geplogenheden en heilige huisjes in de advocatuur op hun kop.

In advocatenkantoren draait alles rond declarabele uren. Dat is de basis waarop ze hun klanten factureren. Het doel van elke medewerker is zo veel mogelijk declarabele uren voor haar of zijn klanten te kunnen schrijven, om daarmee zo hoog mogelijke inkomsten te genereren voor het kantoor.

De Groote – De Man (DGDM) is met zijn Corporate Rebels Plan afgestapt van dat model. In plaats van te focussen op de uren, bepalen de medewerkers en de teams hun eigen salaris en vakantiedagen. Op basis daarvan engageren ze zich voor bepaalde omzetdoelstellingen voor het komende jaar. Vervolgens stippelen ze samen met het management een strategie uit om die doelstellingen te halen.

“Het is een radicale keuze voor de empowerment van de medewerkers. Het is een goed onderbouwde methode die toont dat presteren en zich goed voelen op de werkvloer samengaan en dat aantoont met prestatie-indicatoren”, stelt Kirsten Florentie, hoofd hr bij Telenet en Trends Impact Awards-jurylid in de categorie welzijn. “Het is ook een keuze voor vertrouwen. Een systeem waarin zelfsturing centraal staat, moet gepaard gaan met vertrouwen, want van bovenaf moet men daarvoor de controle deels loslaten.” DGDM spreekt van een evenwicht tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Zo denkt ook Tom Verboven, managing director People & Transformation bij PwC en ook jurylid. “Het is revolutionair in zijn sector. Een grote verdienste is dat het bovendien een structurele en strategische aanpak is. Het is niet ad hoc en eenmalig, zoals bij veel welzijnsprojecten het geval is, maar het gaat naar de kern van de bedrijfsactiviteiten en zorgt daar voor verandering”, zegt hij. “Het plan stelt ter discussie waar niemand in de sector zich vragen bij stelt. Dat vergt durf.”

Inspiratie

Ook al loopt het Corporate Rebels Plan nog maar een jaar, de impact is al te voelen. De omzetdoelstellingen van DGDM zijn met 20 procent gestegen en volgens een laatste meting worden die al overtroffen. Ook de resultaten van de werknemersenquêtes liegen er niet om. Alle antwoorden op vragen over geluk, tevredenheid, vertrouwen, erkenning en geloof in het bedrijf evolueerden positief. “Dat zijn stuk voor stuk troeven om talent aan te trekken en te behouden”, stelt Tom Verboven.

“Het project biedt ook inspiratie voor kleinere bedrijven, waar de inzichten rond zelfsturing veel minder makkelijk ingang vinden dan in grotere bedrijven. Dit toont aan dat het ook in kleine organisaties mogelijk is”, zegt Kirsten Florentie. “Hopelijk zal het in zijn sector de bewustwording vergroten dat het anders kan”, voegt Tom Verboven toe.

Geen enkel project is zonder uitdagingen, ook dit niet. “Het zal veel overtuigingskracht vergen om dit breed in de sector ingang te doen vinden”, zegt Tom Verboven. “Men mag ook niet blind worden voor de complexiteit van hoe mensen samenwerken”, zegt Kirsten Florentie.