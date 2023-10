Renewi racet naar betere recyclage

De afvalreus Renewi pakt uit met een nieuwe sorteerlijn. Het technologische hoogstandje moet afval nog beter sorteren, waardoor grotere hoeveelheden gerecycleerd kunnen worden. Het levert het bedrijf de Trends Impact Award voor circulaire economie bij de grote ondernemingen op.

Om zich als dé Europese recyclage hub te profileren, legt Vlaanderen steeds strengere regels op, ook voor bedrijfsafval. Renewi heeft daarom geïnvesteerd in een nieuwe sorteerlijn in zijn vestiging in de Gentse haven. Die maakt gebruik van moderne technologieën, zoals artificiële intelligentie en de NIR-technologie, die de verschillende recycleerbare materialen herkennen op basis van infrarood licht. Volgens de Nederlands-Britse afvalverwerker kunnen dankzij de nieuwe sorteerlijnen meer waardevolle materialen worden gerecycleerd en worden de omstandigheden voor de werknemers op de site aangenamer, ergonomischer en gezonder.

Het geld voor de nieuwe sorteerlijn – ongeveer 20 miljoen euro – haalde Renewi uit interne werkingsmiddelen en externe bronnen. Zo kreeg de afvalverwerker eerder al een lening van 40 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). De lening ondersteunt verschillende recyclageprojecten van Renewi, waardoor het bedrijf zich moet aansluiten bij het Europese beleid op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheidswetgeving.

Technologie

De nieuwe sorteerlijn is een onderdeel van het RACE-project (Renewi’s Advanced Circular Economy), dat technologie, innovatie en duurzaamheid combineert. Het doel ervan is een recyclageaandeel van meer dan 50 procent voor restafval, ruim boven het doorsnee aandeel van 15 tot 25 procent. “Afval bestaat niet”, zegt jurylid Ewald Van den Auwelant, onderzoeker duurzaamheidstransformatie (AMS/UA). “Hoe meer gesorteerd kan worden, hoe meer ook effectief hergebruikt kan worden.”

Dat beseft ook de afvalreus. Het project richt zich niet alleen op de inkomende materialen, maar wil ook de hoge kwaliteit van de uitgaande monostromen verzekeren. Dat past in de ambitie van de afvalverwerker om zich steeds meer te ontwikkelen tot een producent van herbruikbare ruwe materialen.

Daarom heeft de nieuwe sorteerlijn ook een belangrijke impact op andere sites van Renewi. Van daaruit zullen de afvalvolumes naar Gent worden gebracht, zodat de beschikbare recyclagecapaciteit van 125.000 ton op jaarbasis maximaal benut kan worden. In de komende maanden zullen gelijkaardige sorteerlijnen geïnstalleerd worden in de verwerkingscentra van Puurs en in Limburg. Daardoor zal op termijn jaarlijks tot 375.000 ton afval gerecycleerd kunnen worden. “Renewi beseft dat afval een menselijke uitvinding is en te veel potentieel heeft om zomaar te verbranden”, besluit Van den Auwelant.