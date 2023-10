Bedrijfscultuur van Elia focust op welzijn

‘Topwerknemers maken topwerkgevers’, dat is het credo van de Belgische netwerkbeheerder Elia. Het bedrijf werd voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot Top Employer en sleept de Trends Impact Awards voor welzijn bij de grote bedrijven in de wacht.

Elk jaar wordt het Top Employer-label toegekend aan bedrijven die hun werknemers een uitstekende werkomgeving bieden. In 2023 ontvingen 87 Belgische bedrijven de onderscheiding, waaronder de Belgische de uitbater van hoogspanningsnetwerken Elia, die voor het zesde jaar op rij won, met een score van 88 procent (+ 2 procentpunt tegenover 2022)), met een aanzienlijke vooruitgang in duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Andere sterke punten die in het juryrapport van de Top Employer naar voren komen, zijn de goede employer branding van het bedrijf, het aantrekken van talent, de bedrijfsstrategie, de onboarding, het organiseren van verandering en leren.

Dat succes schrijft Elia toe aan zijn medewerkers. “Topwerknemers maken een topwerkgever”, zegt Claire Tomasina, hoofd human resources. “Samen streven we naar een cultuur die gericht is op het welzijn van onze medewerkers, met een sterk engagement voor duurzaamheid en om een speler te zijn in de energietransitie en de decarbonisatie van de maatschappij. We hebben een belangrijke sociale missie en zijn altijd op zoek naar nieuw talent om ons te helpen die missie te volbrengen. De uitdagingen in onze sector zullen steeds complexer en technischer, maar ook steeds spannender worden.”

Luisteren en delen

Een bedrijf is pas gezond als zijn medewerkers in goede gezondheid verkeren, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom neemt het bedrijf veel maatregelen om het welzijn te bevorderen. Er wordt speciale aandacht besteed aan luisteren en delen. Een maatschappelijk werker leidt verschillende werk- en discussiegroepen over opleiding, ondersteuning en welzijn. Een van die groepen, die elke twee maanden bijeenkomt, richt zich op het gevoelige onderwerp stress en burn-outs.

Elia heeft ook het Care4Energy-programma gelanceerd, dat het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid benadrukt. Managers krijgen een opleiding om hen te helpen overmatige stress in hun afdelingen op te sporen en te beheren. Care4Energy biedt de werknemers ook recreatieve activiteiten aan om hen te sensibiliseren voor een goede gezondheid. Die activiteiten zijn gebaseerd op vier pijlers: geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Om de fysieke gezondheid van de werknemers te vrijwaren, voorziet Elia zijn verschillende sites bovendien elke dag van vers fruit. De medewerkers worden ook regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan sportevenementen en interne uitdagingen: een week lang voldoende water drinken, 5 kilometer wandelen, een mindfulnesssessie bijwonen, de gsm uitschakelen tijdens de lunch enzovoort. Er zijn gekwantificeerde doelstellingen voor elke pijler. Zodra die zijn bereikt, schenkt Elia 2.500 euro per pijler aan een goed doel. Die initiatieven worden gewaardeerd – Elia heeft een lager absenteïsmecijfer dan het gemiddelde van andere Belgische bedrijven in dezelfde sector.