Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) wil consumenten beter informeren over de verschillende spaarrentes die de banken aanbieden en zo ook de concurrentie in de markt aanwakkeren. Om de drie maanden zal de klant door zijn bank moeten geïnformeerd worden over de rente die verworven is, én over het bestaan van eventueel interessantere rekeningen.

Bertrand is tevreden dat de banken hun rentes recent optrokken. “We komen van een situatie waarbij er amper een paar maanden geleden 0,11 procent geboden werd. Nu zijn er acht banken die meer dan 2 procent bieden en een twintigtal banken die meer dan 1,25 procent bieden”, zei ze in De Ochtend (Radio 1). Het is vooral de getrouwheidspremie die opgetrokken werd. “Ik begrijp dat voor een stuk”, zei Bertrand. “De banken hebben er baat bij dat de klanten hun geld laten staan, dat heeft ook te maken met de stabiliteit en liquiditeit van de banken.”

Toch moet de concurrentie tussen de verschillende banken aangewakkerd worden, vindt Bertrand. Daarom wil ze met de sector afspraken maken over het beter informeren van de consument, om hem bewust te laten worden van de bestaande alternatieven en eventuele betere spaarformules. Bertrand wil een en ander in een protocol gieten.

Rekeningafschrift en app

Concreet zal elke bank om de drie maanden, bij de afrekening van de rente, via het rekeningafschrift of via een bericht in de bankapp voor elke spaarrekening moeten aangeven welke rente verworven is, zowel in percentage als in euro’s. Het gaat daarbij om de basisspaarrekening én om de getrouwheidspremie. Tegelijk moet worden meegegeven of bij de bank zelf meer interessante rekeningen bestaan – die dus een hogere rente bieden.

De consument moet ook de link naar de spaarvergelijkingstool van de FSMA aangeboden krijgen, en die naar de bankoverstapdienst, waarmee banken de overstap van nieuwe klanten volledig op zich nemen. Bertrand wil dat het protocol begin 2024 in voege treedt.

