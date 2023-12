De Amerikaanse Federal Reserve zal de beleidsrente ook in 2024 nog boven 5 procent houden. Dat is historisch hoog. Drie op de vier economen die de Financial Times ondervroeg, verwachten dat de rente volgend jaar slechts maximaal een halve procent zakt. Dat staat in schril contrast met het optimisme van beleggers. Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends, legt uit hoe dat komt.

Het einde van de vele renteverhogingen van de Federal Reserve is in zicht. Daar zijn de meeste van de veertig economen die deelnamen aan het onderzoek van de Financial Times het over eens. Dat is het belangrijkste goede nieuws voor beleggers, want twee op de drie verwachten dat de Fed nog lange tijd vasthoudt aan de huidige rente van 5,5 procent. Nog meer economen zijn ervan overtuigd dat de rente slechts een halve procent of minder daalt.

De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met het Kent A Clark Center for Global Markets aan de University of Chicago Booth School of Business. De bevraging werd uitgevoerd tussen 1 en 4 december.

Pessimistischer dan Wall Street

Opvallend is dat de voorspelling van de economen sterk verschilt met het optimisme dat heerst op Wall Street en bij handelaars op de futuresmarkten. Die rekenen op een snellere verlaging van de beleidsrente in maart naar 4 procent. Dat is 1,5 procentpunt lager dan het huidige Amerikaanse renteniveau. “Economen zijn misschien van nature pessimistischer”, zegt Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends.

“Er zijn wel degelijk indicatoren die aantonen dat de Amerikaanse economie verder zal vertragen begin volgend jaar, hoewel het waarschijnlijk niet tot een recessie zal leiden. Een probleem in de Verenigde Staten is dat de kerninflatie hoog blijft rond 3 à 4 procent. De Fed moet ervan overtuigd zijn dat de inflatie op een duurzame manier richting 2 procent koerst voordat ze de beleidsrente verlaagt. De Fed zal eerst die strijd willen winnen om zijn geloofwaardigheid te herstellen. Die is de instelling voor een stuk kwijtgeraakt doordat ze te laat heeft gereageerd op de hoge inflatie.”

De meeste economen dachten niet dat er een grote kans was op een recessie volgend jaar, terwijl iets meer dan de helft zei dat er minstens 50 procent kans was dat een recessie zou beginnen in het derde kwartaal van 2025 of later.

ECB en OPEC+

De vraag is of we de beslissingen van de Fed één op één kunnen vertalen naar het parcours dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar zal afleggen. De beleidsrente van de ECB bedraagt momenteel 4 procent. “De Europese economie is toch sneller afgekoeld in vergelijking met de Amerikaanse en dat zal ook de volgende kwartalen zichtbaar zijn”, haalt Killemaes aan. “We hebben sterker dan de Verenigde Staten geleden onder hoge energieprijzen die onze inflatie stuwden. Alles wijst erop dat in Europa een heel milde recessie volgt, ook wel een technische recessie genoemd. In België wordt geen recessie verwacht.”

‘De OPEC+ wil de olieprijs ook niet laten ontsporen om te voorkomen dat de wereld nog sneller overschakelt op hernieuwbare energie’ Daan Killemaes, hoofdeconoom Trends

Een veel minder voorspelbare factor, die een belangrijke rol speelt in de inflatie, zijn de energieprijzen. De organisatie van olie-exporterende landen OPEC+ heeft onlangs de lijn van de kunstmatige productieverminderingen doorgetrokken naar 2024. De bedoeling is de olieprijzen te stimuleren, maar daar slaagt OPEC+ momenteel maar moeilijk in, merkt ook Daan Killemaes op.

“De economische vertraging weegt momenteel zwaarder dan die productievermindering. Als de economie in China weer op gang komt in 2024 of 2025, zal dat een effect hebben op de olieprijzen. Het voordeel is dat er een zekere reservecapaciteit is, waardoor de olieproducerende landen snel kunnen schakelen. We mogen die prijzen in dat geval ook niet overschatten. De OPEC+ wil de olieprijs ook niet laten ontsporen, om te voorkomen dat de wereld nog sneller overschakelt op hernieuwbare energie.”

Afkoelende arbeidsmarkt

Een argument dat academici aanhaalden voor een stabiele beleidsrente in 2024, is dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten nog op volle toeren draait. Er zijn 190.000 banen gecreëerd in de voorbije vijf maanden en dat cijfer komt – zoals Fed-gouverneur Christopher Waller opmerkte – bijna overeen met het tienjarige gemiddelde voor jobcreatie.

De deelnemers aan de enquête waren ongeveer verdeeld over het vooruitzicht voor de werkloosheid. Een kleine meerderheid verwachtte dat deze de komende drie jaar 5 procent of meer zou kunnen bereiken en de overgebleven 46 procent verwachtte dat die onder dat niveau zou blijven. Het werkloosheidspercentage heeft de verwachtingen van een scherpe stijging in het afgelopen jaar getrotseerd, met slechts een kleine stijging tot 3,9 procent.

Killemaes vindt dat er toch enige voorzichtigheid geboden is. “De arbeidsmarkt is altijd een van de factoren die als laatste vertraagt. Het aantal vacatures en werkloosheidsaanvragen wijst toch richting een afkoeling van de arbeidsmarkt.”

Lees ook: