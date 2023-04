Nationale bank: ‘Rente gaat blijven stijgen tenzij loongroei en kerninflatie verminderen’

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank waarschuwt dat de rente in de eurozone tot vier procent kan oplopen. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times zegt hij dat hij enkel met renteverhogingen wil instemmen als de loongroei begint af te nemen.

“Het zou me niet verbazen als we op een gegeven moment naar 4 procent moeten”, zegt Wunsch. Hij meent dat investeerders monteel nog de kosten voor het lenen van geld onderschatten. Beleggers rekenen op een verhoging van de ECB-rente tot iets boven de 3,75 procent.

“We wachten tot de loongroei en de kerninflatie naar beneden gaan, voordat we aankomen op het punt waar we (de rentestijgingen) kunnen pauzeren”, vervolgt Wunsch, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van de ECB. “Het is niet zo dat ik van verhogingen hou”, aldus Wunsch. “Ik ben absoluut geen fetisjist. Ik ga de rente niet verhogen – zelfs niet in een recessie – alleen maar omdat we 2,3 procent of 2,1 procent inflatie hebben in de tweejaarsprognose. Maar ik zie de inflatiecijfers nog niet de goede kant op gaan.”

Wunsch beklemtoont dat er al duidelijke tekenen zijn van een “tweederonde-effect”: wegens de inflatie gaan werknemers hogere lonen eisen, wat de prijzen nog verder omhoog duwt. “Als we zien dat bij de loonafspraken de groei rond de 5 procent blijft”, zo klinkt het, “dan zal de inflatie niet structureel terugkeren naar 2 procent.”

Dossier | Slachtoffers van de hoge rente

Vele jaren van soepel monetair beleid en lage rente eisen hun tol, nu de rente zowel in de Verenigde Staten als in Europa pijlsnel omhooggaat. Als de centrale banken hun beleid verstrakken, gaan er altijd zaken stuk, luidt een economische wijsheid. Trends overloopt welke sectoren en activaklassen het meest kwetsbaar zijn. Lees ons dossier.