Dossier slachtoffers van de hoge rente: technologie gaat van eenhoorns naar ezels

De tech-sector is nog altijd aan het bekomen van de paniek na het falen van Silicon Valley Bank. Klanten hadden er twee weken geleden een bijzonder angstig weekend op zitten, omdat ze niet meer aan hun rekeningen konden en dus hun lonen en facturen niet meer konden betalen.

Silicon Valley Bank was de uitgegroeid van zeer veel techbedrijven over de hele wereld. Ze verleende vaak leningen in het kader van kapitaalverhogingen bij techbedrijven. De echte paniek rond Silicon Valley Bank is ondertussen wat weggeëbd omdat de Amerikaanse overheid liet weten dat alle rekeninghouders hun geld volledig terug zullen zien. Maar het vertrouwen in de techsector kreeg een zware deuk en de zenuwen stonden al strak gespannen door de economische turbulentie in 2022.

“Het investeringsklimaat zal nog slechter worden”, zegt Showpad-oprichter Louis Jonckheere. “De fondsen zijn al zeer voorzichtig. Alleen de eerste, kleinere kapitaalrondes gaan nog goed door. De latere grote rondes, series A en verder, dat is allemaal aan het stilvallen. Het worden uitzonderingen die nu nog grote sommen binnenhalen. Iedereen is aan het wachten wat er op de publieke markten gebeurt (met de koersen van de beursgenoteerde techbedrijven, nvdr.) Dit zal zeker nog twaalf tot achttien maanden duren.”

Jonckheere was te gast op de Trends Winter University in de Lofoten, Noorwegen. Op die jaarlijkse conferentie voor Belgische tech-ondernemers van Trends gaf Jürgen Ingels de openingskeynote over het nieuwe normaal voor techbedrijven. Hij is een van de meest invloedrijke tech-ondernemers en investeerders in België. “De voorbije jaren, in het tijdperk van gratis geld, hadden ondernemers de bovenhand op de investeerders”, zegt Ingels. “Maar sinds de zomer van 2022, toen de rente begon te stijgen, is het tij volledig aan het keren. De waarderingen zakken en het geld droogt op. Investeerders gaan vooral de bedrijven steunen die al in hun portfolio zitten. Maar sommige fondsen hebben al zo goed als al hun kruit verschoten, dus die fondsen en hun bedrijven gaan in de problemen komen. Voor bedrijven die wel nog geld krijgen of het nog even kunnen uitzingen, is het tijdperk veranderd. Je moet niet meer ambiëren om een unicorn (beloftevol bedrijf met waardering van 1 miljard dollar, nvdr) te zijn en geld verbranden om tot elke prijs je omzet te verdubbelen of te verdriedubbelen. Eenhoorns zijn mooie wezens, maar ze zijn niet sterk. Bedrijven moeten ezels zijn. Ze halen weinig geld op, houden hun teams klein en kunnen voor eeuwig voort. Ze groeien misschien veel trager, maar ze zijn duurzaam winstgevend. Date a unicorn, marry a donkey, zeggen ze nu in Silicon Valley.”