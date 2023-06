Er zijn nog maar weinig banken, met één spaarboekje voor iedereen. Er zijn spaarrekeningen voor jongeren, voor mensen die met mondjesmaat sparen, voor grote én voor kleine spaarinlagen. Verschillende banken hebben verschillende visies op welk spaargeld nu precies meer rente verdient.

De Gentse bank VDK verhoogt vanaf 15 juli de vergoedingen op alle spaarrekeningen. De hoogste spaarrente (1% + 1%) is voor de jongste klanten (tot en met dertig jaar) die minder dan 10.000 euro op hun You Count-spaarrekening aanhouden. Er zijn wel meer banken, die voor jongeren speciale spaarrekeningen in de aanbieding hebben, al is daar niet altijd een hogere rente op van toepassing.

Kleine spaarders krijgen extra’s

Opvallend bij VDK is de nieuwe tariefstructuur. De getrouwheidspremie, die pas na twaalf maanden verworven is, daalt op alle rekeningen, naarmate er meer geld op terecht komt. Op sommige rekeningen is de basisrente ook lager voor grotere bedragen. Om te weten hoe de rente evolueert, heeft u bijna een spreadsheet zoals hieronder nodig:

Volgens VDK heeft de meerderheid van de klanten maar kleine bedragen op de spaarrekeningen staan. “We willen ook duidelijk maken dat wij jongeren willen ondersteunen en duurzame spaarders volop willen aanmoedigen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor spaarders met kleinere bedragen op hun spaarboekje,” zegt CEO Leen Van den Neste daarover.

Er zijn verschillende spaarboekjes op de markt, waar het tempo van de stortingen begrensd wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Argenta Groeirekening (500 euro per maand) en ING Tempo Sparen (500 euro per maand). Deze rekeningen geven ook een hogere vergoeding dan de onbegrensde rekeningen. Bij Argenta geeft de Groeirekening bijvoorbeeld 0,4 procent basisrente (in plaats van 0,35%) en 1,1 procent getrouwheidspremie (in plaats van 0,25%). Een plafond waarboven een lagere rente wordt toegekend is ook niet ongewoon.

Grote spaarders krijgen extra’s

Andere banken, zoals Deutsche Bank, kiezen voor de omgekeerde weg en belonen vooral spaarders met grote spaarsommen. Deutsche Bank verhoogt op 1 juli de vergoeding op de DB Silver Account. Bedragen onder 50.000 euro brengen op die spaarrekening minder op (0,25% + 1%) dan bedragen boven 50.000 euro (0,5% + 1%). Ook bij de prijsbreker Santander zijn de hoogste vergoedingen enkel weggelegd voor grote bedragen, heel specifiek voor spaartegoeden tussen 125.000 en 200.000 euro (1% + 1,5%). De ene bank lijkt er vooral op uit grote vermogens aan te trekken, de andere bank wil mensen met weinig spaargeld iets extra geven.

Duurzame spaarders krijgen extra’s

Voor wie ouder dan dertig jaar is, is de duurzame SpaarPlus-rekening bij VDK de meest voordelige. De basisrente bedraagt daarop 0,35 procent. De premie is respectievelijk 0,75; 0,65 en 0,40 procent voor bedragen tot 10.000 euro, tot 25.000 euro of meer. Samen met Triodos is VDK nog de enige bank in België met een spaarrekening die duurzaam en ethisch is volgens de criteria van Towards Sustainability. Bij Triodos zijn er enkel duurzame spaarrekeningen te krijgen.