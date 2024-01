Starter van de week: Wobby, het all-in-one AI-platform voor data-analyse

Data zijn belangrijker dan ooit, maar de markt van datatools is erg gefragmenteerd. Er bestaan aparte tools om gegevens te zoeken, te analyseren, te visualiseren, te publiceren, … Bij elke stap wordt de datastroom nodeloos onderbroken. Het Belgische Wobby biedt alle functionaliteiten aan in één platform.

Hoe werkt het precies?

“Wobby is een combinatie van Google en ChatGPT, maar dan voor data”, omschrijft medeoprichter en CEO Amra Dorjbayar het. “Je kunt statistische gegevens opzoeken in allerlei publieke bronnen zoals Eurostat of Statbel. Vervolgens kun je die laten analyseren met behulp van AI, zelfs al heb je helemaal geen data-ervaring. Ook je eigen data combineren is mogelijk.”

Hoe is het idee ontstaan?

“Op de nieuwsvloer van VRT NWS, waar ik werkte als datajournalist. Initieel was Wobby bedoeld om journalisten snel nieuwsverhalen te laten maken op basis van publiek beschikbare data. Maar we merkten al snel dat er veel meer toepassingen mogelijk zijn voor bijvoorbeeld beleidsmakers, academici en bedrijven.”

Wie zijn de gebruikers?

“Onze eerste klant was het persagentschap Belga”, zegt co-oprichter Nathan Tetroashvili. “Sinds onze soft launch eind november hebben al meer dan 400 gebruikers uit 51 landen een account aangemaakt. Ze zijn zeer divers, maar journalisten, business executives, academici, marketeers, studenten en beleidsmakers zijn het sterkst vertegenwoordigd.”

Krijgt u externe steun?

“Wobby werd geselecteerd door de accelerator imec.istart. Dat leverde ons financiering, kantoorruimte en adviezen op. Dankzij een businessangel konden we ook rekenen op pre-seed kapitaal. In februari hopen we een tweede pre-seed funding te kunnen realiseren, en in het najaar volgt een grotere kapitaalronde.”