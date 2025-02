De wereld wordt almaar complexer, en bedrijven staan voor grote uitdagingen in strategie, innovatie en transformatie. Onder het motto ‘Add a touch of genius to your company’ biedt Bright Lights hoogbegaafde consultants aan ondernemingen die hen helpen bij het navigeren door de toenemende complexiteit.

Hoe maakt u het verschil?

“De kracht van hoogbegaafdheid kan een cruciale rol spelen voor bedrijven die nood hebben aan strategisch advies, groeibegeleiding of tijdelijke expertise”, zegt medeoprichter Emily Rammant. “Onze consultants combineren kennis, analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid. Ze zijn in staat complexe vraagstukken op een unieke manier op te lossen.”

Hoe selecteert u de profielen?

“Bright Lights kijkt verder dan louter cognitieve intelligentie. We beoordelen ook de emotionele intelligentie en strategisch inzicht van de kandidaten door middel van interviews, testen en een uitgebreid assessment. We hechten veel belang aan teamplay, patroonherkenning en een sterk analytisch inzicht.”

Wat is uw achtergrond?

“Ik ben strategisch adviseur en innovator met ruim twintig jaar ervaring in de hr-sector”, zegt medoprichter Vivian Roks. “Ik geloof in de kracht die ontstaat door de samenwerking tussen menselijke en artificiële intelligentie. Emily Rammant is handelsingenieur, ondernemer, auteur en leiderschapscoach. Zij helpt organisaties om strategische doelen te verbinden met de menselijke kant.”

Waar is Bright Lights actief?

“Bright Lights is actief in Vlaanderen, maar staat open voor internationale opdrachten. We focussen vooral op ondernemingen die strategische uitdagingen of groeipijnen hebben, van kmo’s tot multinationals.”

Geniet u externe steun?

“Onze start-up wordt gefinancierd met kapitaal van de aandeelhouders, een startlening bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en een krediet bij Bank Van Breda. Daarnaast krijgen we ondersteuning van Voka, dat ook veel potentieel ziet in het Bright Lights-concept, in de vorm van begeleiding en netwerkopportuniteiten.”