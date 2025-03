De cosmetische geneeskunde staat ver, maar het injecteren van fillers en spierontspanners is niet geheel zonder risico’s. De West-Vlaamse start-up Augmented Anatomy introduceert twee smartphoneapplicaties die artsen ondersteunen om de behandelingen veiliger en preciezer maken. Dat gebeurt op basis van augmented realilty, de technologie die digitale elementen toevoegt aan de echte wereld.

Hoe werkt het precies?

“De eerste app, Artery3D, visualiseert de vasculaire anatomie in het aangezicht”, legt CEO Jörgen Schaffers uit. “Daarmee kan de arts injecties in bloedvaten vermijden en zo complicaties, die ernstig en onomkeerbaar kunnen zijn, voorkomen. De tweede app, mARking3D, helpt bij het markeren en visualiseren van injectiepunten op het gezicht, wat de precisie en efficiëntie verhoogt.”

Hoe groot is de impact?

“Elke persoon heeft een eigen anatomie. De bloedvaten lopen dus verschillend per patiënt. Precisie en veiligheid bij cosmetische behandelingen zijn dan ook essentieel. Onze apps helpen plastische chirurgen, esthetische artsen en dermatologen bij de optimalisatie, en zijn eenvoudig te gebruiken via een smartphone. Ze betalen een vast bedrag per maand of per jaar.”

Wie zijn de oprichters?

“Augmented Anatomy werd in 2020 opgericht door een team van plastische chirurgen, een radioloog, een computer engineer en een financieel expert. Vandaag telt onze start-up een vijftal medewerkers.”

Hoe gebeurt de financiering?

“Onze financiering bestaat uit een combinatie van eigen kapitaal van de oprichters, subsidies van de Vlaamse overheid, extern kapitaal van investeerders en een bankkrediet. Mogelijk volgt er later nog een kapitaalronde om de verdere ontwikkeling van beide applicaties te financieren.”