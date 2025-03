Multipharma, de grootste apotheekgroep in ons land, neemt zijn sectorgenoot GOED over van de Christelijke Mutualiteit. Daarmee voegt Multipharma in één klap 88 apotheken toe aan z’n netwerk. In totaal heeft Multipharma nu dus ruim 300 filialen. Door die schaalgrootte kan het met leveranciers beter onderhandelen over de prijzen, en kan het enkele schaarse medicijnen nog optimaler verdelen over zijn apotheken.