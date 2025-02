De vraag naar lokaal en duurzaam gekweekt zeewier zit in de lift. De plant kent toepassingen voor menselijke consumptie, onder meer als zoutvervanger. OceanBites kweekt roodwier en binnenkort ook andere soorten zoals zeesla aan land.

Wat zijn de voordelen?

“We behouden de controle over het hele proces”, zeggen de oprichters Sander Steenacker en Hendrik Bekaert. “We kunnen het hele jaar door kwalitatief en zuiver zeewier kweken dat boordevol vitamines en mineralen zit en vrij is van allergenen. Zo kunnen we toekomstgericht en flexibel inspelen op de marktvraag, ook op locaties waar geen zout water is.”

Waar kweekt u het wier?

‘Momenteel kweken we in de Oostendse vismijn en verkopen we aan enkele distributeurs en chefs zoals Donald Deschagt. We bereiden de opstart van een eigen productiesite voor, en werken intussen aan de optimalisatie van het kweekproces.”

Hoe is het idee ontstaan?

“We hebben een verschillende achtergrond, maar we zijn allebei Gentenaars die een tijdje aan cohousing hebben gedaan. Aan de keukentafel is het idee ontstaan om een bedrijf op te starten. Dat moest voldoen aan drie voorwaarden: een positieve impact op mens en planeet, innovatief én economisch rendabel. Zo zijn we bij zeewier beland.”

Hoe gebeurt de financiering?

“Via eigen inbreng en een achtergestelde lening van onszelf aan de vennootschap, via subsidies van Vlaio, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en de stad Gent, en via leningen van het zaaikapitaalfonds SE’nSE en Belfius. Voor de uitbouw van onze productiesite zoeken we nog extra financiering.”

Krijgt u nog meer steun?

“We maken deel uit van het MariFish-incubatorprogramma, en krijgen advies van kenniscentra van onder meer UGent, Vives Hogeschool, KU Leuven, de Blauwe Cluster en de Scottish Association for Marine Sciences. We mogen stellen dat we goed omringd zijn.”