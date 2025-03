Febelco, de belangrijkste distributeur van farmaceutische producten in ons land, trekt aan de alarmbel. Op enkele jaren tijd zijn de winstmarges in de sector zowat gehalveerd, vooral door de gestegen kosten om het probleem van het geneesmiddelentekort aan te pakken. Als marktleider levert Febelco zowat 4 op de 10 medicijnen en andere welzijnsproducten aan apotheken in ons land. Maar de krimpende marges maken die opdracht wel almaar moeilijker.