Traditionele ATS-software (applicant tracking system) stelt recruiters in staat het gehele wervings- en selectieproces te beheren. Hoewel de achterliggende AI-technologie vaak wordt ingezet voor maximale automatisering, gebruikt het Leuvense Spott die om de menselijke touch centraal te stellen. “Die is dé onderscheidende factor in recruitment”, zeggen de oprichters.

Hoe maakt u het verschil?

“Spott zet AI niet enkel in om de efficiëntie van het rekruteringsproces te verhogen, maar ook om een band op te bouwen en vertrouwen te winnen. Wij geloven eerder in het versturen van tien gepersonaliseerde en relatieversterkende e-mails, gevolgd door een goed voorbereid videogesprek, in plaats van honderd standaardberichten te verzenden door een AI-gestuurde verkoper.”

Wie zijn de oprichters?

Spott werd in september 2024 opgericht door Manu Vanderveeren (CEO), Lander Degrève (CPO) en Samuel Smeys (CTO). Zij hebben een internationale consultancycarrière achter de rug bij McKinsey, Bain en Boston Consulting Group. Tijdens strategische projecten in de recruitmentsector stelden ze vast dat de mogelijkheden van AI sterk onderbenut bleven. Dat inzicht vormde de inspiratie voor Spott.

Waar bent u al actief?

“Ons platform wordt gebruikt van in San Francisco tot in Dubai. Anderzijds hechten we veel waarde aan onze Belgische gebruikers, vanwege de persoonlijke contacten. Onze dichtstbijzijnde partner is een executive-search- en interim-kantoor in Herent, rond het Leuvense.”

Geniet u externe steun?

“Momenteel nemen we deel aan een drie maanden durend acceleratorprogramma van Y Combinator in San Francisco. De Amerikaanse incubator heeft ons een startkapitaal van 500.000 dollar verstrekt. Onze eerste kapitaalronde is gepland voor maart 2025. We zijn al in contact met enkele internationale durfkapitalisten, maar we verwelkomen ook graag een Belgische investeerder.”