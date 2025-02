Het jonge fintechbedrijf WeGlow maakt het mogelijk dat non-profitorganisaties makkelijk en snel visueel sterke donatiecampagnes kunnen bouwen. Het idee ontstond nadat oprichter Eggerik Dockx, die in het verleden het IT-bedrijf Planet Talent had opgestart, de diagnose van parkinson kreeg. WeGlow zag het licht in 2021. Een jaar later nam zijn toen twintigjarige zoon Quinten de rol van CEO over.

Hoe werkt WeGlow?

“We hebben een toolkit ontwikkeld waarmee non-profitorganisaties in minder dan tien minuten een campagne om fondsen te werven kunnen opzetten”, legt Quinten Dockx uit. “Sympathisanten kunnen zo een bedrag aan een goed doel schenken en tegelijk virtueel een kaarsje op een wereldkaart plaatsen. Die visualisatie maakt de donatie zowel tastbaar als deelbaar. Dat helpt de organisatie op een organische manier nieuwe donateurs te bereiken.”

Uit wie bestaat het team?

“Ons driekoppige team bestaat naast mezelf uit Jef Janssens (CCO) en Jonathan Couck (CTO), ook twintigers. Mijn vader Eggerik is nog altijd betrokken als adviseur.”

Waar is WeGlow actief?

“Momenteel maken al meer dan vijftig non-profitorganisaties in België en Nederland gebruik van WeGlow om fondsen op te halen. Zij kopen een licentie voor het gebruik van onze software en betalen daarvoor een beperkte commissie. Kortom: humanity before profit. Intussen werden zo al meer dan 10.000 digitale kaarsjes aangestoken. Samen leverden die meer dan 300.000 euro aan financiële steun op.”

Geniet u externe steun?

“We hebben de trajecten van de accelerator Birdhouse en de incubator We Are Founders succesvol doorlopen. In 2024 konden we bijkomend rekenen op 50.000 euro van een externe investeerder.”