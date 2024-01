De 5 favoriete aandelen van… Geert Campaert (Dierickx Leys)

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Geert Campaert, een van de analisten bij Dierickx Leys Private Bank, een vermogensbeheerder.

1/ LVMH

“LVMH is het grootste luxeconcern ter wereld en heeft een indrukwekkende merkenportefeuille (Louis Vuitton, Christian Dior, TAGHeuer, Dom Perignon enzovoort). De luxesector is een groeisector door de toenemende rijkdom wereldwijd en de topmerken, waarvan LVMH er verschillende in huis heeft, groeien sneller dan de sector. We denken dan ook dat LVMH de komende jaren verder organisch kan groeien en met gerichte overnames zijn portefeuille zal uitbreiden, wat de groei nog een extra boost kan geven. De voorbije maanden is de koers van het aandeel gezakt door vrees bij beleggers dat de vertragende wereldeconomie ook de verkoop in de luxesector zal aantasten. De winstgroei zal in 2024 waarschijnlijk lager uitkomen, maar het verhaal op de lange termijn blijft voor LVMH wel intact. De koersdaling van de voorbije maanden lijkt dan ook eerder een kans om nu het aandeel goedkoper op te pikken.”

2/ Melexis

“Het aantal chips per auto neemt jaar na jaar toe, en Melexis is goed gepositioneerd om te profiteren van die trend. De doorbraak van elektrische auto’s geeft de vraag naar chips van Melexis nog een extra impuls. Op zijn recente Capital Markets Day gaf het bedrijf ook aan dat het de komende jaren een jaarlijkse omzet- en winstgroei van minstens 10 procent verwacht. Tegen 15 keer de verwachte winst voor 2024 vinden we het aandeel ondergewaardeerd als Melexis die verwachtingen de komende jaren kan waarmaken.”

3/ Sofina

“De holding van de familie Boël heeft een uitstekend trackrecord op de lange termijn. Sofina is ook een interessante manier om onrechtstreeks in private equity te beleggen. Na enkele tegenvallers bij sommige participaties de voorbije jaren is de waardering van het aandeel veranderd van een forse premie op de intrinsieke waarde naar een grote discount. We denken dat de markt vandaag te negatief is geworden over het aandeel, want de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet veranderd. Tegen de huidige koersen is het aandeel dan ook aantrekkelijk voor de lange termijn.”

4/ ASML

“Het Nederlandse ASML ontwikkelt en produceert machines voor de halfgeleiderindustrie. Zijn EUV-machines zijn nodig voor de productie van de meest geavanceerde chips, en ASML heeft als enige producent een monopolie op die markt. De groeivooruitzichten op middellange termijn zijn uitstekend en het orderboek is goed gevuld voor de komende jaren. De huidige waardering van 33 keer de verwachte winst van dit jaar is niet goedkoop, maar gezien de hoge kwaliteit van het bedrijf wel gerechtvaardigd.”

5/ Eurofins Scientific

“Het Franse Eurofins is een van de grootste spelers in bio-analytische tests, met een specialisatie in milieu-analyse, voedingsanalyse en analyses voor de medische sector. Het bedrijf groeit jaarlijks organisch enkele procenten en breidt zijn netwerk verder uit met overnames. Eurofins kreeg een extra boost tijdens corona door de vraag naar covid-tests. Nu die vraag sterk afneemt, vallen de resultaten tijdelijk terug en halveerde ook de koers van zijn hoogtepunt twee jaar geleden. Nochtans blijft het verhaal op lange termijn ook hier intact en verwachten we dat Eurofins ook de komende jaren opnieuw zijn winst met 10 procent per jaar kan verhogen.”

