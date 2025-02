Hoe beweegt de beurs in de eerste helft van het nieuwe jaar? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week: Lorenzo van der Vaeren, fundamental equity fund manager bij Degroof Petercam Asset Management (DPAM).

1/ Heidelberg Materials

Heidelberg Materials is een wereldproducent van cement, kant-en-klare mix en aggregaten. Het is sterk aanwezig in Europa (45% van de omzet) en de VS (25%). Onze positieve kijk op het bedrijf komt voort uit de structurele verbetering van de Europese cementmarkt dankzij de decarbonisatietrend in het cementproductieproces. Met de daling van de koolstofemissierechten vanaf 2026 zal de marginale kostprijs van cement stijgen, wat de industrie zou moeten stimuleren om een prijsdiscipline te handhaven en niet, zoals in het verleden, te jagen op volumes om de capaciteit te maximaliseren. Bovendien is Heidelberg het best gepositioneerd om als winnaar uit de decarbonisatietrend te komen dankzij zijn voorsprong in koolstofvrij cement.

De belangrijkste katalysator dit jaar is de kapitaalmarktendag in het Noorse Brivik. We verwachten dat het bedrijf daar de beleggersgemeenschap zal inlichten over de economische aspecten van koolstofvrij cement en vooral over de omvang van de prijszettingspremie. De combinatie van deze premie en de verbeterde marktdiscipline zou voor een hoger rendement moeten zorgen en tot een herwaardering moeten leiden. Dit is het perfecte voorbeeld van hoe een bedrijf zijn concurrentiepositie kan verbeteren dankzij de decarbonisatie.

2/ Norsk Hydro

Norsk Hydro (NHY) is een Noorse aluminiumproducent. Wij houden van NHY vanwege de blootstelling aan grondstoffen en de concurrentiepositie die het bedrijf heeft ontwikkeld in de koolstofarme aluminiumproductie. Fundamenteel zouden de aluminiumprijzen wereldwijd ondersteund moeten worden door de productiebeperking in China, nu het land in het vierde kwartaal van 2024 het capaciteitsplafond lijkt te hebben bereikt, terwijl de wereldwijde vraag blijft groeien met zo’n 3 procent jaarlijks. We zien geen enkele speler of land in staat om China op significante wijze aan te vullen om de wereldwijde productie te verhogen. NHY is de leider in koolstofvrij aluminium dankzij zijn stroomopwaartse verticale integratie (inkoop van koolstofvrij aluminiumoxide, de productie van goedkope hernieuwbare energie en de blootstelling aan post-consumer schroot voor gerecycleerd aluminium). Dat helpt het bedrijf om veruit de laagste koolstofintensiteit in de aluminiumindustrie te hebben. Dit zou van NHY een winnaar moeten maken zodra de koolstofemissierechten in Europa beginnen te dalen.

3/ SSE

SSE is een Brits nutsbedrijf voor elektriciteitsnetwerken en -opwekking. Het bedrijf bevindt zich in het hart van de energietransitie in het Verenigd Koninkrijk en is het best gepositioneerd om te profiteren van zowel een gunstig regelgevend regime als politieke zichtbaarheid. Voor netwerken heeft SSE onlangs zijn plan bekendgemaakt om de investeringen te verhogen. Dat zou moeten leiden tot een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid van meer dan 10 procent van de inkomsten van de activabasis. In combinatie met fatsoenlijke rendementen zou dit de winstzichtbaarheid extra moeten verhogen en tot een herwaardering moeten leiden. SSE is ook actief in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk, waar de overheid graag prijszekerheid biedt. Het bedrijf lijkt het risico van zijn belangrijkste offshorewind-project Dogger Bank te hebben verminderd door onlangs installatieschepen voor de middellange termijn vast te leggen. Door deze zeer grote kapitaalinvestering houden we de balans nauwlettend in de gaten. Die blijft sterk en we zien geen externe financieringsbehoeften vóór 2027. Tot slot is SSE’s portefeuille van gasgestookte elektriciteitscentrales een sterke troef. Die zijn zeer complementair met de windenergieproductie en zorgen voor een soort winststabiliteit die wordt ondersteund door een capaciteitsmechanisme.

4/ Daimler Truck

Daimler Truck (DTG) is een vrachtwagenfabrikant met sterke posities in de VS, Europa en Latijns-Amerika. Wij houden van DTG om drie belangrijke redenen: de blootstelling aan de veerkrachtige Amerikaanse economie waar de groep zo’n 60 procent van zijn ebit realiseert, het aantrekkelijke herstructureringsdossier in Europa waar we potentieel zien voor margeverbeteringen en de zeer aantrekkelijke waardering in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. Wij zien een positief winstmomentum in 2025 dankzij de VS, die uit een recessie van vrachtvervoer komen en waar de voorinvesteringen door wijzigingen in de EPA-regelgeving in 2027 vanaf de tweede helft van 2025 een positieve bijdrage zouden moeten leveren. We verwachten dat ook in Europa de marges zullen verbeteren als gevolg van drastische maatregelen van het management. Het belangrijkste risico in de investeringsscenario’s heeft te maken met mogelijke Amerikaanse heffingen op de import uit Mexico, hoewel de devaluatie van de MXN en de sterke prijsstelling de pijn zouden moeten verzachten. Dankzij vele initiatieven is DTG goed gepositioneerd in de decarbonisatie van het vrachtvervoer over de weg.

5/ British Land

British Land (BL) is een gediversifieerde Britse vastgoedbeleggingsmaatschappij die voornamelijk actief is op de kantorenmarkt en in retailparken. Dankzij haar bedrijfsmodel, dat voornamelijk focust op het bezit van goed gelegen kantoren in Londen en retailparken, creëert het bedrijf waarde door deze te renoveren tot moderne activa met een sterke energie-efficiëntie. BL beschikt dan ook over een vastgoedportefeuille met de hoogste EPC-rating. Dat is gelukt ondanks het feit dat BL vaak investeert in te herpositioneren gebouwen met een relatief slechte EPC-rating, wat voortdurend een tijdelijke rem zet op de positieve ontwikkeling in termen van ratings. BL heeft een geloofwaardig decarbonisatiepad. De capaciteit om klanten koolstofarme oplossingen te bieden is van strategisch belang voor elk vastgoedbedrijf, en cruciaal belang in de kantorensector. Met 58 procent van zijn EPC’s die ten minste B zijn, is BL goed op weg om tegen 2030 te voldoen aan de opgelegde doelstelling. Het bedrijf wordt verhandeld tegen een ongerechtvaardigde korting van zo’n 40 procent op de NAV, terwijl het defensieve kenmerken heeft in de context van de sector. BL heeft geen noemenswaardige herfinancieringsbehoeften, aangezien de looptijden evenwichtig verdeeld zijn over een langere tijdshorizon dan bij sectorgenoten op het vasteland. De gearing is vrij laag voor de sector. Het bedrijf heeft onlangs een ommekeer gemaakt met een materiële nettovermogenswaarde die weer begint te groeien, wat ondersteund wordt door een terugkeer van de liquiditeit op de transactiemarkt.