AMG verhoogt prognose voor 2025

Het metaalbedrijf AMG Critical Materials kampte in 2024 met de uitdagende marktomstandigheden. De gemiddelde lithiumprijs lag in het vierde kwartaal van 2024 ruim 40 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de prijs van vanadium zakte verder weg. De lithiumprijs is op een niveau beland dat we sinds begin 2021 niet meer hebben gezien. De verwachtingen van AMG waren daardoor op voorhand laag. De omzet kwam in 2024 uit op 1,4 miljard dollar, een daling met 11 procent. In het vierde kwartaal werd enige verbetering geboekt met een omzetkrimp van slechts 2 procent. De aangepaste ebitda halveerde (-52%) en daalde in 2024 naar 168,1 miljoen dollar. Het management had op voorhand op 150 miljoen dollar gemikt: dat streefdoel werd dus netjes gehaald.

Onderaan de streep werden rode cijfers geboekt. De nettowinst van 101,3 miljoen dollar in 2023 sloeg om in een nettoverlies van 33,4 miljoen dollar. Een opsteker is dat AMG er in het vierde kwartaal, na drie verlieslatende kwartalen, wel weer in is geslaagd zwarte cijfers te boeken, met een bescheiden nettowinst van 7,3 miljoen dollar. In een toelichting liet het management weten dat het ook in 2025 rekent op een aangepaste ebitda van minimaal 150 miljoen dollar. Dat is een verhoging tegenover de eerdere prognose van minimaal 130 miljoen dollar.

Conclusie

De lithiummarkt heeft een dramatisch jaar achter de rug. Dat heeft zwaar gewogen op de beurskoers van AMG. De vooruitzichten op lange termijn blijven echter rooskleurig, dankzij de toenemende vraag naar batterijen. AMG heeft de jongste jaren flinke investeringen gedaan in de uitbreiding van de lithiumproductiecapaciteit. Daarmee staat de onderneming ook op het lijstje van de laagstekostenproducenten. AMG is goed gepositioneerd om te profiteren van een herstel van de lithiumprijs, dat naar verwachting vroeg of laat op gang zal komen. Bij een geschatte koers-winstverhouding 2026 van 11 herhalen we het koopadvies.



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C



Koers: 16,99 euro

Ticker: AMG NA

ISIN-code: NL0000888691

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 552,2 miljoen euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 20

Koersverschil 12 maanden: -19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +22%

Dividendrendement: 2,4%