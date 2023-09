Huawei heeft zijn chiptechnologie sneller dan verwacht ontwikkeld. Dat bewijst zijn jongste smartphone, de Huawei Mate 60 Pro, die een chipset van 7 nanometer (7 nm) gebruikt. Die ontwikkeling vormt een sterk signaal richting de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten maken het al jarenlang onmogelijk voor de Chinese techgigant Huawei om hoogtechnologische chips te kopen bij Amerikaanse producenten. Huawei heeft nu door het Chinese SMIC een chip laten bouwen die erg geavanceerd is: de Kirin 9000s. Dat blijkt nadat onderzoekers van Techinsights de behuizing van de Huawei Mate 60 Pro hebben opengemaakt voor Bloomberg.

Het was tot nu niet bekend dat SMIC het complexe bakproces voor de 7 nm-chip onder de knie heeft. Eerder voorspelden analisten dat de chipmaker er nog jaren over zou doen om zijn 14 nm-proces te moderniseren tot 7 nm.

Net als Huawei staat ook SMIC op de zwarte lijst van de Verenigde Staten. Het land beschouwt de bedrijven als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarom willen de VS met handelsheffingen voorkomen dat Huawei via SMIC toegang krijgt tot chips die kleiner zijn dan 14 nm.

Geheimzinnig

Er ontbreken nog veel technische details over de Kirin 9000. Terwijl techbedrijven normaal gezien de gewoonte hebben hun technologische doorbraken van de daken te schreeuwen, valt deze keer de discretie op van Huawei en SMIC.

De Huawei Mate 60 Pro bij zijn onthulling in Shanghai afgelopen weekend. Xingzhe/VCG, Getty Images.

Een van de vragen is bijvoorbeeld welke machine in China werd gebruikt voor productie van de 7 nm-chips, en inwelke hoeveelheden SMIC de chips kan bouwen. Een mogelijkheid is dat de Chinese chipmaker de ‘NXT:2000i’ heeft gebruikt van ASML. Nederland heeft nog maar sinds begin dit jaar restricties ingebouwd die ASML verbieden zijn hoogtechnologische chipproductieapparatuur te verhandelen met Chinese bedrijven. ASML mag zelfs nog tot 2024 doorgaan met leveren.

Onlangs waarschuwde de vereniging van chipbedrijven SIA dat Huawei in het geheim werkt aan een netwerk van halfgeleiderfabrieken. Het richt verschillende fabrieken op onder een andere naam om zo Amerikaanse sancties te omzeilen.

Complexe relatie

De voorbije weken en maanden is de relatie tussen China en de Verenigde Staten er alleen maar complexer op geworden. Onlangs raakte bekend dat de VS strengere regels opleggen aan alle Amerikaanse bedrijven die chips verhandelen in China. De regering-Biden legt ook fondsen onder de loep die investeren in Chinese bedrijven. Anderzijds hebben de VS handelsbeperkingen opgeheven voor 27 Chinese bedrijven. Die zet werd gezien als een handreiking van Washington voorafgaand aan het geplande bezoek van de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo aan Peking later deze maand.

Het aandeel van SMIC schoot maandagnamiddag op de beurs van Hongkong 11 procent omhoog bij het verschijnen van het nieuws, maar die koersstijging is inmiddels weer grotendeels ongedaan gemaakt.

