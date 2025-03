CASA vraagt faillissement aan: 544 banen bedreigd

CASA vraagt het faillissement aan. Dat heeft de interieurketen woensdag bekendgemaakt. Het bedrijf zegt zijn schulden niet meer te kunnen betalen. In de 63 winkels, het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen werken 544 mensen.

De interieurketen Casa had in oktober al een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ingediend. Die procedure moest het bedrijf, dat na een woelige periode over onvoldoende geld beschikt, “de nodige ademruimte bieden om de continuïteit van zijn activiteiten opnieuw veilig te stellen”, luidde het. CEO Vincent Nolf zei toen er “alle vertrouwen” in te hebben de cashpositie tijdens de traditioneel drukke kerstperiode “aanzienlijk te kunnen verbeteren”. Maar dat heeft niet gebaat.

CASA werd in 1975 opgericht in België, aanvankelijk als bescheiden winkel voor huis- en tuinaccessoires tegen betaalbare prijzen. Het concept sloeg aan: de vraag naar modieuze, maar toegankelijke woondecoratie bleek groot. Door de jaren heen groeide CASA gestaag in eigen land en begon het ook buiten de Belgische grenzen vestigingen te openen, voornamelijk in Nederland, Frankrijk en andere Europese landen.

Nederlandse eigenaars

Het bedrijf viel vanaf de jaren 80 onder Blokker Holding, waardoor er financieel rugdekking kwam voor verdere expansie. Maar het moederbedrijf kwam zelf in de problemen. In 2020 – aan het begin van de coronacrisis – had Casa ook al bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd om de schulden te herschikken. In 2021 verkocht Blokker Holding de interieurketen als onderdeel van een grootschalige herstructurering om zich te richten op haar kernactiviteiten.

CASA werd in april 2021 overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Globitas, met de bedoeling de interieurketen nieuw leven in te blazen en te moderniseren. Maar de toegenomen concurrentie van budgetketens en sterke onlinespelers zette de marges onder druk.

Snel doorverkocht

In april van vorig jaar raakte bekend dat Casa in handen kwam van de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al-Saffar: die kocht met zijn holding AAS Retail een meerderheidsbelang over van Globitas. Al-Saffar haalde de Nederlander Frank Pruijn binnen als commercieel directeur van de interieurketen. Toen zich kort daarna de kans aandiende om de Belgische warenhuisketen Inno te kopen, liet Al-Saffar Casa echter al snel weer vallen: hij verkocht AAS Retail in juni aan Pruijn.

Pauline Neerman, retailexpert van RetailDetail, stelde zich vorig jaar bij Trends al vragen over die snelle verkoop van de Al-Saffar. “Misschien was de financiële situatie van Casa toch meer afschrikwekkend dan ze initieel leek”, zei de retailexperte toen.