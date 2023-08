BlackRock, MSCI en andere bedrijven bereiden zich voor op strenger toezicht na een onderzoek door het Amerikaans Congres naar investeringen in Chinese bedrijven die als nationale veiligheidsbedreigingen worden beschouwd.

Meer dan 2.000 Amerikaanse beleggingsfondsen en beursgenoteerde fondsen hebben volgens gegevens van Bloomberg in totaal 294 miljard dollar geïnvesteerd in Chinese aandelen en obligaties. Toch gaan niet al die investeringen om bedrijven die onder het toezicht van Amerikaanse wetgevers vallen.

Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments en DWS Group beheren allemaal fondsen met investeringen in China en sommigen worden nu door het Congres onder de loep genomen. De regering Biden vreest dat ze een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

Restricties

President Biden heeft vorige week woensdag een presidentieel besluit ondertekend dat Amerikaanse investeringen in China beperkt in belangrijke techindustrieën. Op 31 juli werden bij BlackRock al documenten opgevraagd met details over de Chinese bedrijven waar hun fondsen in investeren. Vijf fondsen van de vermogensbeheerder, goed voor in investeringen van in totaal 429 miljoen dollar, zouden ingaan tegen de belangen van de de VS. De fondsen investeren in 20 Chinese bedrijven die door de Verenigde Staten nauwgezet worden gevolgd.

Het laatste presidentieel besluit heeft nog geen gevolgen voor aandelen, obligaties en ETF’s die aan Chinese bedrijven zijn gelinkt. Toch is het zeker niet uitgesloten dat de VS op termijn wel komt met restricties voor fonds- en vermogenbeheerders.

