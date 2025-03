STEM-ambassadeurs Da’s Geniaal inspireren jonge meisjes: ‘Dit is onze droomjob, zonder twijfel’

Laura De Cnop en Amina Malik opteerden allebei voor een STEM-richting. Nu ze bij BioLizard en Atlas Copco werken, willen ze de volgende generatie inspireren om voor wetenschap en technologie te kiezen. “Rolmodellen waarin je jezelf kunt herkennen, spelen een cruciale rol.”

De Cnop en Malik inspireren jongeren als STEM-ambassadeurs bij Da’s Geniaal, een initiatief dat jongeren warm maakt voor wetenschap en technologie. “Een consortium van bedrijven, waaronder Janssen Pharmaceutica en Galapagos, organiseerde evenementen en leuke challenges die jongeren enthousiasmeren voor STEM. “Op 11 februari, de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap, organiseerde Da’s Geniaal de derde Ambassador Day. Tijdens speeddates en rondetafelgesprekken kregen jongeren de kans om vragen te stellen over een carrière in STEM”, zegt De Cnop. “Hun vragen liepen sterk uiteen, van wat we verdienden tot hoelang onze studies duurden”, vult Malik aan. “Maar ze wilden vooral weten of we echt onze droomjob hebben. Daar konden we volmondig ‘ja’ op antwoorden.”

Al op jonge leeftijd waren beide vrouwen gefascineerd door STEM, een afkorting die staat voor de Engelse woorden voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. “Mijn lievelingsvakken waren wiskunde, fysica en biologie”, zegt Laura De Cnop. “Daarnaast heb ik een sterk analytisch inzicht en hou ik ervan problemen op te lossen. Ik zag dat STEM talloze carrièremogelijkheden bood, zowel in België als internationaal.”Voor Amina Malik speelde nieuwsgierigheid een grote rol: “STEM draait om problemen oplossen. Van jongs af aan fascineerde het me hoe de wereld werkt: waarom blijft een brug overeind? Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? De antwoorden vond ik in de wetenschap. STEM is niet alleen nadenken en problemen oplossen, maar ook de wereld veranderen en verbeteren.”

Carrière

De Cnop startte haar loopbaan in het bio-informaticateam van BioLizard, een bedrijf dat data-analyses uitvoert voor de farma- en biotechsector. “Daar kon ik mijn interesse in programmeren koppelen aan een betekenisvolle impact op de samenleving. Veel van onze projecten dragen bij aan de ontwikkeling van medicijnen. Bovendien is BioLizard een jong bedrijf met een vrouwelijke CEO, wat aantoont dat het vrouwen kansen geeft.” Sinds april heeft De Cnop een functie in het accountmanagement.

Malik koos voor een technologische loopbaan bij Atlas Copco: “Als projectingenieur werk ik aan het energie-efficiënter maken van compressoren. Omdat vrijwel elke industrie perslucht en compressoren gebruikt, heeft mijn werk impact en maak ik echt een verschil. Hoewel STEM traditioneel een mannenwereld is, weerhield dat me er nooit van om ervoor te gaan en te solliciteren bij Atlas Copco. De innovatiedrang, de vooruitstrevende technologie en het technische denkwerk dagen me uit.”

“Het stereotiepe beeld van een wetenschapper of ingenieur is een man. Dat moet veranderen. Er is nood aan rolmodellen waarmee je je kunt identificeren”, zegt De Cnop, die wel vrouwelijke rolmodellen had. Malik had een andere ervaring: “Mijn oudere broer was mijn voorbeeld, maar in mijn opleiding waren vrouwelijke ingenieurs zeldzaam. Een vrouwelijke mentor had me wellicht nog extra gemotiveerd. Gelukkig zie ik steeds meer vrouwen voor een technologische richting kiezen. Dat bewijst dat talent en passie zwaarder wegen dan stereotypes. Als mijn verhaal zelfs maar één jong meisje kan overtuigen om voor STEM te gaan, beschouw ik dat als een groot succes.”