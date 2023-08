De vereniging van wereldwijde chipbedrijven SIA waarschuwt dat het Chinese techbedrijf Huawei geheime halfgeleiderfabrieken verspreid over China opzet. Met het schaduwnetwerk van productiefaciliteiten zou Huawei Amerikaanse sancties kunnen omzeilen.

Huawei, de fabrikant van smartphones en telecomapparatuur die centraal staat in de spanningen tussen de Verenigde Staten en China, is vorig jaar begonnen met de productie van chips. Het bedrijf ontvangt naar schatting 27,6 miljard euro aan fondsen van de overheid en zijn thuisstad Shenzhen, zegt de Semiconductor Industry Association (SIA) aan Bloomberg. Huawei heeft twee fabrieken voor de productie van halfgeleiders overgenomen en bouwt er nog minstens drie bij.

Het Amerikaanse handelsdepartement plaatste Huawei in 2019 op zijn zogenoemde ‘entity‘-lijst van bedrijven die onderworpen zijn aan handelsbeperkingen in de VS. Als Huawei, zoals de SIA beweert, productiefaciliteiten bouwt en overneemt in de naam van andere bedrijven, zou de telecomgigant de beperkingen kunnen omzeilen. Het kan dan indirect Amerikaanse chipproductieapparatuur en andere benodigdheden aanschaffen die anders verboden zijn.

Oude technologie

Het Bureau of Industry en Security (BIS) van het Amerikaanse handelsdepartement reageerde al bij Bloomberg dat het de meldingen van de SIA serieus neemt en de situatie opvolgt. Het heeft al tientallen Chinese bedrijven op de zwarte lijst gezet, waaronder twee die volgens de SIA deel uitmaken van het netwerk van Huawei: Fujian Jinhua Integrated Circuit en Pengxinwei IC Manufacturing (PWX).

“Gezien de ernstige beperkingen die aan Huawei, Fujian Jinhua, PXW en andere zijn opgelegd, is het geen verrassing dat ze aanzienlijke staatssteun hebben gezocht om in eigen land dergelijke technologieën te ontwikkelen”, zegt het BIS in een verklaring aan Bloomberg. “Het BIS beoordeelt en actualiseert voortdurend zijn exportcontroles op basis van de veranderende dreiging.” Het BIS sluit ook geen nieuwe maatregelen uit die de “Amerikaanse nationale veiligheid beschermen”.

De regering-Biden heeft in oktober vorig jaar exportcontroles opgelegd die alle Chinese bedrijven verbieden bepaalde geavanceerde halfgeleiders en chipproductieapparatuur te verwerven. Met die stap wilden de VS de militaire capaciteiten van China beperken. Chinese bedrijven mogen wel een oudere generatie chipproductieapparatuur kopen, namelijk 28-nanometertechnologie of oudere systemen. Maar het is bedrijven, die net als Huawei op de zwarte lijst staan, verboden zonder licentie dergelijke aankopen te doen. Die licentie is bovendien uiterst moeilijk te krijgen.

Peking heeft heftig verzet geuit tegen de Amerikaanse exportcontroles en stelt dat de VS ook hun eigen nationale chipbedrijven subsidiëren.

Steeds complexer

De in Washington gevestigde belangenvereniging SIA vertegenwoordigt het merendeel van ’s werelds halfgeleiderfabrikanten, waaronder het Amerikaanse Intel, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, en ook het Belgische bedrijf Melexis. Haar leden omvatten daarnaast bedrijven die de apparatuur voor het maken van chips produceren, zoals Applied Materials en het Nederlandse ASML.

De voorbije weken en maanden is de relatie tussen China en de Verenigde Staten er alleen maar complexer op geworden. Onlangs raakte nog bekend dat de VS strengere regels opleggen aan alle Amerikaanse bedrijven die chips verhandelen in China. De regering-Biden legt ook fondsen onder de loep die investeren in Chinese bedrijven. Anderzijds hebben de VS ook weer handelsbeperkingen opgeheven voor 27 Chinese bedrijven. Die zet werd nog gezien als een handreiking van Washington voorafgaand aan het geplande bezoek van de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo aan Peking later deze maand.

Lees ook: