De Verenigde Staten willen het voor China lastiger maken aan geavanceerde computerchips voor militaire toepassingen te geraken. Dat melden bronnen van Financial Times. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de handel van de Amerikaanse chipbedrijven Nvidia en AMD.

Het is niet de eerste keer dat de chipmakers in de VS te maken krijgen met beperkingen in hun handel met China. In oktober stelde Nvidia twee chips voor, de A800 en H800, die speciaal voor de Chinese markt waren ontworpen. Ze moesten twee geavanceerdere chips vervangen, die worden ingezet voor toepassingen die werken met artificiële intelligentie (AI).

Nvidia-topman Jensen Huang vertelde onlangs aan Financial Times dat de restricties “enorme schade veroorzaken” aan de Amerikaanse techindustrie. Er is in China een enorme vraag naar chips, en die is met de recente doorbraak van generatieve AI alleen maar toegenomen. De A800- en H800-chips van Nvidia worden in China momenteel het meest gebruikt voor AI-onderzoek. Bestellingen komen van onder meer de Chinese bedrijven Tencent, Alibaba, Baidu en ByteDance.

Hoge omheining

Door de nieuwe beperkingen zal China moeilijker toegang krijgen tot AI-chips die gebruikt worden voor de ontwikkeling van hypersonische en nucleaire wapens. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan vergeleek de restricties eerder al met een “hoge omheining rond een kleine tuin” van kritieke technologieën, zoals artificiële intelligentie. De VS werken daarnaast aan een mechanisme dat Amerikaanse investeringen in China beperkt. De regering-Biden wil zo de kans verkleinen dat Amerikanen mee het Chinese leger ondersteunen.

China vindt dat de Verenigde Staten hun land bewust willen controleren. Peking heeft vorige maand maatregelen genomen tegen het Amerikaanse bedrijf Micron. Zijn geheugenchips mogen niet langer gebruikt worden in China’s kritieke infrastructuur, omdat ze volgens het land een veiligheidsrisico vormen. Experts zagen dat als een vergeldingsactie tegen de chipbeperkingen die de VS opleggen.

Samenwerking

Vorige week deed de Europese Commissie haar strategie uit de doeken om krachtiger te reageren op de risico’s voor haar economische veiligheid. Ze neemt in het bijzonder China in het vizier. De Chinese premier, Li Qiang, heeft dinsdag in een toespraak uitgehaald naar verschillende westerse landen die opriepen om minder afhankelijk te worden van China.

“Sommige mensen in het Westen maken veel ophef over het principe dat ze hun afhankelijkheid moeten verminderen en risico’s moeten bannen”, zei hij bij de opening van het Wereld Economisch Forum in Tianjin, in het noorden van China. Het gaat om “een valse voorstelling van zaken”, benadrukte hij. “Met de ontwikkeling van de economische globalisering is de wereldeconomie een gemeenschap geworden, waarin iedereen met elkaar verweven is”, benadrukte hij. Hij nam talloze keren het woord samenwerking in de mond. “De economieën van landen zijn met elkaar verweven, van elkaar afhankelijk, wederzijds welvarend en ontwikkelen zich samen. Dat is fundamenteel een goede zaak, geen slechte”, klonk het.

