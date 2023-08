Dit is Samsungs slimme fabrieksstad in Zuid-Korea: overal robots en K-pop door de boxen

Het Koreaanse Samsung werpt zich op als een pionier met zijn serie smartphones met plooibare schermen. De tijd dat de elektronicareus focuste op goedkope massaproductie is lang voorbij. Welkom in het Silicon Valley van Azië, waar de technologie van de toekomst wordt uitgebroed.

In maart 1995 schokte Lee Kun-hee, de langjarige CEO van Samsung, de wereld door 2.000 arbeiders in zijn fabriek in Gumi, in het zuiden van het land, faxapparaten en draadloze telefoons te laten vernietigen, die hij “het merk onwaardig” had geacht. De vernietigde apparatuur belandde in een vreugdevuur van 50 miljard won (40 miljoen euro) onder een spandoek met de tekst ‘Kwaliteit is mijn trots’. De legende van Lee was geboren. En daarmee de spectaculaire metamorfose van de Koreaanse reus.

Minder dan dertig jaar later is Samsung de grootste elektronicaproducent ter wereld. Bijna de helft van de televisietoestellen die wereldwijd worden verkocht, draagt de merknaam Samsung, net als bijna een kwart van de smartphones. Concurrenten als Sony, Panasonic, Sharp, Nokia en Huawei heeft het de ene na de andere het nakijken gegeven. Op vijf continenten vind je van de Koreaanse reus koelkasten, flatscreens, Galaxy-smartphones, het modemerk Bean Pole enzovoort. En sinds kort is er de nieuwe Z Fold 5, Samsungs plooibare smartphone.

Een smartphone in zakformaat met een opvouwbaar scherm was vijf jaar geleden nog een futuristische droom. Sinds 2019 is die werkelijkheid. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling heeft Samsung een manier gevonden om de toestellen met flexibel, onbreekbaar glas, onzichtbare vouwen en mobiele scharnieren in massaproductie te nemen. De Koreaanse fabrikant is ervan overtuigd dat de toekomst van de mature smartphonemarkt in de plooi ligt. Eind juli presenteerde Samsung in zijn thuisstad Seoul zijn vijfde generatie plooibare toestellen, de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5.

Respectievelijk de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5

“Toen we in 2019 de eerste plooibare telefoon lanceerden, waren we ervan overtuigd dat hij een breed publiek kon aanspreken. We staan nu op een kantelpunt”, vertelde TM Roh, het hoofd van Samsungs mobiele business, aan een publiek van 2.000 journalisten, influencers en andere vips tijdens de wereldwijde lancering. Het bewijst dat Samsung, dat zestien jaar geleden nog werd gezien als een na-aper van de iPhone, ook in staat is tot innovatie. Meer nog: het zet Zuid-Korea op de kaart op het gebied van de belangrijkste technologieën van de 21ste eeuw: halfgeleiders, batterijen, 5G en kunstmatige intelligentie.

Wereldwijd heeft Samsung 30 miljoen plooibare smartphones verkocht, sinds de eerste Galaxy Fold in 2019 werd uitgebracht. De ambities zijn torenhoog. Het merk wil in een paar jaar meer dan 100 miljoen toestellen verkopen, of bijna 10 procent van de totale smartphoneverkoop wereldwijd.

In het hart van Samsung-land

Het nummer één in mobiele telefonie ontwerpt zijn nieuwe toestellen in Suwon, een gigantische campus van meer dan 170 hectare op ongeveer een uur ten zuiden van Seoul. Het is de geboorteplaats van Samsung Electronics. De hele stad is gebouwd rond nieuwe technologie. In de voormalige industriële buitenwijk zijn de fabrieken vervangen door glazen gebouwen, wooncomplexen, kantoren, sporthallen, restaurants, parken en onderzoekslaboratoria, die gewoonlijk gesloten zijn voor het publiek. Daar, in Samsung Digital City, ontwerpen en testen 37.000 ingenieurs, ontwerpers en marketingspecialisten vaak jaren van tevoren de volgende generaties smartphones.

© National

Suwon, deels onderzoekscentrum, deels incubator voor start-ups en deels laboratorium, is een gigantische fabrieksstad. “Net als Silicon Valley is Samsung Digital City gebouwd volgens een clusterstrategie, waarbij onderzoeks- en productiecentra op één locatie zijn geconcentreerd”, legt een plaatselijke gids uit. “De onderzoeksgebouwen zijn zo gegroepeerd, dat ze in vijf minuten lopen van elkaar te bereiken zijn.” Een innovatiemuseum op de campus brengt unieke voorwerpen samen, zoals de eerste gloeilamp, de eerste telefoon van Graham Bell en relikwieën van andere merken, zoals de Televisor uit 1930, de eerste televisie die in Europa op de markt kwam. Maar het is de toekomst die de werknemers van Samsung drijft. Achter de beveiligingspoortjes ontstonden bijvoorbeeld de eerste gebogen televisie en de UHD Video Wall, de technologie achter de gigantische schermen die hele gevels van wolkenkrabbers in Seoul bedekken.

Een cultuur van creatie

In een apart gebouw heeft Samsung zijn ‘betrouwbaarheidslaboratorium’, waar de nieuwste prototypes urenlang onder extreme omstandigheden worden getest. Iets verderop onthult de gids het C-Lab, de startersbroedplaats van het meest winstgevende overheidsbedrijf van het land. “We hebben C-Lab in 2012 opgezet om creatieve ideeën om te zetten in zakelijke mogelijkheden en om Koreaanse start-ups te helpen versterken. Twee keer per jaar kunnen onze werknemers hun ideeën voorleggen aan een jury. De beste projecten krijgen financiële en uitvoerende steun, en toegang tot onze kantoren, laboratoria en prototypefaciliteiten. Als het project succesvol blijkt, wordt het een spin-off. Als het zich na drie jaar niet heeft bewezen, kan de projectleider zonder risico terugkeren naar Samsung en zijn of haar taken hervatten.”

Dat intrapreneurshipprogramma heeft al 856 start-ups ondersteund, waarvan 526 samen bijna 1 miljard euro aan investeringen hebben binnengehaald. Lange tijd was het motto van Samsung “dingen sneller, beter en goedkoper doen”. Nu weet het bedrijf dat het, om China voor te blijven, een cultuur van creativiteit moet koesteren. Het is een kwestie van identiteit, of zelfs overleven.

Een slimme fabrieksstad

Meerdere keren per dag brengen pendelvliegtuigen een handvol ingenieurs van Suwon naar de industriestad Gumi, op ongeveer 45 minuten vliegen per helikopter. Daar worden de paradepaardjes van Samsung ontworpen, zoals de nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 en de toekomstige Galaxy S24. Anders dan de beelden van uitgeputte arbeiders en overvolle slaapzalen in Foxconn-stijl die je in China kunt zien, lijkt de Gumi-fabriek meer op een universiteitscampus dan op een productiecentrum. “Dit is de moederfabriek van Samsung, die technologisch het meest geavanceerd is”, legt een productiemanager uit. Elke maand worden hier 1,2 miljoen topsmartphones gemaakt. Hier testen we het hele productieproces voordat we het ongewijzigd elders in de wereld dupliceren.”

HALFGELEIDERFABRIEK Samsung wil ’s werelds grootste chipfabriek voor kunstmatige intelligentie te bouwen. © National

Elders, dat is India, Indonesië, Vietnam, Turkije, Brazilië en sinds vorig jaar ook in Egypte, maar niet China, waar Samsung in 2019 zijn laatste fabriek heeft gesloten. Gumi is niet langer een fabriek, maar een ‘slimme stad’, vol rustplaatsen en goed onderhouden gazons waar luidsprekers in rotsen rustgevende K-popdeuntjes spelen. Achter de muren zijn robots in overvloed. In een steriele omgeving leveren automatisch geleide voertuigen reserveonderdelen af aan assemblagerobots of halen ze smartphones op die pas zijn geassembleerd, getest, verpakt en klaar voor gebruik. 90 procent van het productieproces in de Gumi-fabriek is geautomatiseerd.

“Samsung ontwikkelt intelligente fabrieken zoals deze, om in andere landen dezelfde kwaliteitsnormen te kunnen handhaven”, legt de manager uit. “Met kunstmatige intelligentie zullen we de zaken naar een nog hoger niveau tillen. Over een paar maanden is de hele keten geautomatiseerd.” Alleen ingenieurs en technici zullen nog nodig zijn, om de machines te onderhouden en toezicht te houden op de stromen.

Zuid-Korea zet in op de belangrijkste technologieën van de 21ste eeuw. Het zal bijna 230 miljard dollar investeren in eigen halfgeleiderproductie. Het doel is ’s werelds grootste chipfabriek voor kunstmatige intelligentie te bouwen. Verspreid over het land zal Samsung ook nog vijf nieuwe fabrieken als deze bouwen.

