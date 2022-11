Op een gala in Brussels Expo zijn woensdagavond de winnaars van de eerste Trends Impact Awards bekendgemaakt. Er zijn in totaal elf prijzen.

Wat zijn de Trends Impact Awards?

De Trends Impact Awards zijn prijzen voor kmo's en grote bedrijven die met hun projecten een duurzame impact creëren op hun omgeving. De nieuwe awards zijn een samenwerking van Trends, het consultancybedrijf PwC en Antwerp Management School. In september bracht de jury het aantal kandidaten terug tot 27 genomineerden. In categorieën waar dat mogelijk was, werd een opdeling gemaakt tussen grote bedrijven en kmo's. Voor de categorieën Veerkracht, Ecologie en Circulaire Economie werden dus telkens twee prijzen uitgereikt. In de categorieën Welzijn, Digitalisering en Diversiteit en Inclusie is er slechts één prijs voor grote en kleine bedrijven. Samen met de Global Impact Awards voor het grote bedrijf en de kmo die het beste scoren over alle categorieën heen, maakt dat elf prijzen.

Dit zijn de winnaars van de eerste editie:

Klik op de naam van het bedrijf voor een portret

Circulaire economie

Ekopak: krachten bundelen voor circulair water (grote bedrijven)

Gramitherm: onkruid bestaat niet meer (kmo's)

Digitalisering

Lita.co: platform voor projecten met impact

Diversiteit en inclusie

EducIT: de digitale kloof overbruggen

Ecologie

DEME: van baggeraar naar toekomstmaker (grote bedrijven)

Biolectric: internationaal met mestvergisters (kmo's)

Veerkracht

Vivaqua: drinkwater besparen (grote bedrijven)

Galler: geen machtsstrijd meer (kmo's)

Welzijn

Mindlab: onlineplatform voor mentaal welzijn

Global Impact Awards

DEME: van baggeraar naar toekomstmaker

Spullenhulp: wij zijn het allemaal!

Alles wat u moet weten over de Trends Impact Awards

Alle genomineerden, onze enquêtes over mobiliteit, veerkracht en welzijn en nog veel meer: bekijk het volledige dossier over de eerste Trends Impact Awards

