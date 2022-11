Proficiat aan alle 27 genomineerden en de negen andere winnaars van een Trends Impact Award editie 2022. Allemaal verleggen jullie een steen in de rivier, stelt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Proficiat, DEME. Winnaar van de allereerste Trends Global Impact Award bij de grote bedrijven. Proficiat, Spullenhulp. Winnaar bij de kmo's. Proficiat aan alle 27 genomineerden en de negen andere winnaars van een Trends Impact Award editie 2022. Allemaal verleggen jullie een steen in de rivier.

Trends heeft voor het eerst zijn gloednieuwe Trends Impact Awards uitgereikt voor projecten uit de bedrijfswereld die uitblinken in duurzaamheid. De TIA's moeten een blijver worden, net zoals onder meer de Trends Manager van het Jaar of de Trends Gazellen dat al jaren zijn. Zes categorieën hebben we ontwikkeld, omdat duurzaamheid nu eenmaal veel meer is dan het klimaat alleen. We hebben wel vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de projecten voor deze eerste jaargang rond klimaatdoelstellingen draait. Daar is op zich niks mis mee. Het klimaat zal nog jarenlang een grote uitdaging zijn. Maar andere doelstellingen zijn dat ook en zullen steeds meer op de voorgrond treden. De Trends Impact Awards willen voor lange tijd relevant zijn. Daarom zijn we met de consultant PwC en de Antwerp Management School gaan praten. De eerste heeft ervaring met audits, ondertussen ook voor duurzaamheid. De tweede werkte een methodologisch kader uit dat een hele tijd zou moeten standhouden. Want alles evolueert razendsnel. Duurzaamheid is voortschrijdend inzicht.

De Trends Impact Awards: elf redenen voor optimisme.

In de eerste editie hebben gespecialiseerde jury's elf projecten van grote en kleine bedrijven gekozen die een Trends Impact Award waard zijn. De TIA voor Circulaire Economie gaat naar de beursgenoteerde waterzuiveraar Ekopak. Niet alleen de methode, maar het product - herbruikbaar afvalwater - is circulair. Bij de kmo's wint Gramitherm. Diens verhaal is minstens even sterk. Het bedrijf specialiseert zich in CO2-negatief isolatiemateriaal. De basisgrondstof? Gras! De TIA voor Digitalisering gaat naar Lita.co. Met zijn webplatform voor crowdfunding heeft het al een vijftigtal duurzame projecten in België ondersteund. De TIA voor Diversiteit en Inclusie werd toegekend aan Educit. Dat is een vzw die de digitale kloof op school helpt te verkleinen. De TIA voor Ecologie gaat naar DEME bij de grote bedrijven en naar Biolectric bij de kmo's. DEME staat met zijn project 'We Believe' op de eerste rij in de energietransitie. Dan hebben we het over windmolenparken, energie-eilanden, de productie van groene waterstof... Biolectric zet mest om in energie en alternatieven voor kunstmest. In de categorie Veerkracht (de wereld beter wapenen tegen crisissen) winnen Vivaqua en Galler Chocolaterie een TIA. Het eerste bedrijf biedt oplossingen tegen de verspilling van drinkwater, het tweede is van een klassieke chocoladeproducent geëvolueerd naar een 100 procent fairtradebedrijf, zonder hiërarchische structuur en met een grote sociale impact in het productieland Ivoorkust. Ten slotte wint Mindlab de TIA voor Welzijn. Dat is een wetenschappelijk gefundeerd onlineplatform om mentale problemen sneller te detecteren en te behandelen.

Uit alle genomineerden koos de jury ten slotte twee winnaars van de Trends Global Impact Awards, omdat ze scoorden op meerdere aspecten van duurzaamheid. Na een spannende strijd won DEME bij de grote bedrijven en de vzw Spullenhulp bij de kmo's. Bij Spullenhulp werkt een duizendtal mensen, meestal met een kwetsbare achtergrond. Het is bij uitstek een inclusief, sociaal én circulair project. De impact van al die mooie bedrijven en initiatieven is bewonderenswaardig. Terwijl aan onze oostgrens een barbaarse oorlog woedt, maken velen er elders het beste van. Het bewijst hoe veerkrachtig onze maatschappij, onze economie en onze mensen zijn. Een reden om optimistisch te blijven.

