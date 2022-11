Lekken in waterdistributienetwerken zijn duur voor het milieu, de consument en de infrastructuur. Ze zijn het onderwerp van een innovatief actieplan van het Brusselse waterbedrijf Vivaqua.

De productie en de distributie van drinkwater zijn niet vanzelfsprekend. In 2019 kon de Brusselse exploitant Vivaqua 13 procent van de geproduceerde volumes water niet factureren. Het overheidsbedrijf heeft een actieplan opgezet om die lekken te verhelpen. De doelstelling is zeer specifiek: zo'n 2 miljoen kubieke meter water per jaar besparen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van de inwoners van Jette.

"Het project wil lekkages verminderen door het gebruik van nieuwe technologie, om de efficiëntie en de prestaties te verbeteren: een verdeling in sectoren, intelligente software en het gebruik van satellietbeelden", zegt projectleider Miguel Sebastian Santamaria.

Het aantal distributiezones dat door kleppen en tellers wordt afgebakend, zal worden uitgebreid. Die sectoren maken het gemakkelijker inkomende en uitgaande stromen te meten en verliezen sneller op te sporen. Voor slimme monitoring gebruikt de beheerder software om continu het werkelijke en geschatte verbruik te analyseren. Het algoritme waarschuwt bij een significant verschil, maar verzamelt ook kleine verschillen. Dat maakt het mogelijk systematisch op zoek te gaan naar lekken in het veld. Voor de satellietdetectie gebruikt Vivaqua hetzelfde proces waarmee de NASA water op de maan zoekt: een scanner in een baan om de aarde scant het aardoppervlak drinkwater op te sporen. Dat proces is efficiënter dan de conventionele methodes.

"We willen het verlies van drinkwater verminderen in een context van wijdverspreide waterstress. Daarnaast willen we de gevolgen van de lekkages voor al onze 2,25 miljoen klanten beperken", legt algemeen directeur Laurence Bovy uit. "De economische winst is een secundair gevolg van de ecologische doelstelling." Het actieplan heeft zijn vruchten afgeworpen: vorig jaar heeft Vivaqua de niet-gefactureerde watervolumes teruggebracht tot 9,5 procent.

Bron van welzijn

Vivaqua bewaakt het drinkwater in meer dan 3.100 kilometer leidingen in het Brusselse Gewest. Maar zoals elk bedrijf moet de producent en netwerkbeheerder winstgevendheid en duurzaamheid met elkaar verzoenen. Het waterbedrijf kan het zich niet veroorloven de kraan dicht te draaien, zelfs niet in situaties zoals lockdowns. De prioriteit van Vivaqua is bescherming en welzijn, terwijl het tegelijkertijd zijn missie vervult.

De veerkracht van het bedrijf zit in het tegengaan van de gevolgen van lekken. "Preventieve en geplande herstellingen brengen minder kosten en minder impact met zich - voor burgers en personeel - dan herstellingen die overhaast worden uitgevoerd, nadat de schade is ontstaan", erkent Miguel Sebastian Santamaria. Het is zijn ambitie de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren en de ecologische voetafdruk van het Brussels Gewest te verkleinen.

