Door vroeg in te zetten op mentaal welzijn, kan een traject bij de psycholoog vaak worden vermeden. Mindlab ontwikkelde een wetenschappelijk gefundeerd onlineleerplatform dat daartoe allerlei hulpmiddelen aanreikt.

De ellenlange wachtlijsten van psychologen illustreren hoe erg het is gesteld met het mentale welzijn van onze maatschappij. Slaapproblemen, stress, burn-outs en depressies zijn slechts enkele voorbeelden. Mindlab wil professionele zorg toegankelijker maken. De Gentse start-up zette daartoe een onlineplatform op poten met laagdrempelige modules die psycho-educatie aanbieden, alsook oefeningen, video's, audiofragmenten en getuigenissen waarmee gebruikers hun situatie beter leren te begrijpen en kunnen verbeteren.

"Het idee kwam er in 2019 vanuit de wil om mensen die kampen met mentale problemen sneller te bereiken", zegt oprichter en psycholoog Sare De Caster. "Ik merkte dat veel mensen te laat aankloppen bij de psycholoog, waardoor de klachten vaak groter geworden waren. Daarnaast was ik al langer op zoek naar een manier om mijn cliënten ook tussen de sessies door te ondersteunen. Daarom besloot ik een gedeelde drive in de cloud op te zetten om materiaal en oefeningen te delen."

Dat initiatief groeide uit tot een heus leerplatform met modules. "Eind 2020 was de eerste versie voor particulieren klaar, maar al snel toonden ook organisaties interesse om de trajecten aan te bieden", zegt De Caster. "In volle coronacrisis wilden zij hun werknemers vanop afstand een hart onder de riem steken. Mindlab leek de ideale manier om dat te doen. Intussen erkennen bedrijven de meerwaarde van het platform voor een brede groep van medewerkers, maar ook particulieren kunnen er nog altijd terecht."

Educatie en therapie

Wat het concept uniek maakt, is enerzijds dat Mindlab de noden van een organisatie op globaal én individueel niveau detecteert en anderzijds dat de gebruiker meteen aan de slag kan gaan. "De combinatie zie je zelden", stelt Sare De Caster. "Met onze testen trachten we problemen te detecteren, en met de zelfhulpmodules leggen we de nadruk op de behandeling."

Die aanpak speelt sterk in op preventie. De meeste mentale problemen komen pas tot uiting als de symptomen al van dien aard zijn dat een therapeut moet worden ingeschakeld. Mindlab biedt al in een vroeg stadium tools aan om bijvoorbeeld stresssignalen te herkennen. Sare De Caster: "Zo kan je de problemen voor zijn, of ze op zijn minst tijdig en efficiënter aanpakken. Want door vroeg met je klachten aan de slag te gaan, krijg je sneller grip op je situatie."

Het platform bestaat twee jaar en breidt voortdurend uit. "We voegden bijvoorbeeld al programma's toe die meer gericht zijn op het trainen van vaardigheden zoals assertiviteit, communicatie en leiderschap", legt Sare uit. "Er zijn interviews beschikbaar met professionals over bepaalde onderdelen van mentaal welzijn. Eind dit jaar lanceren we een spel waarin mensen zichzelf of anderen kunnen uitdagen. Ook de externe samenwerkingen met partners, zoals ziekenfondsen en hogescholen, werken we verder uit."

