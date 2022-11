Het Oost-Vlaamse Biolectric ontwikkelde een installatie die mest op de boerderij omzet in energie en een kunstmestvervanger. Het achterliggende vergistingsproces leidt bovendien tot een aanzienlijke reductie van broeikasgassen en stikstofemissies.

Biolectric werd in 2011 opgericht door de drie ingenieurs Jan Palmaers, Jonathan Schrauwen en de huidige CEO Philippe Jans. Het doel was boeren te helpen met kant-en-klare oplossingen om duurzamer te ondernemen. Het bedrijf groeide uit tot de marktleider in compacte mestvergisters en is in volle internationale expansie. Sinds 2019 maakt Biolectric deel uit van de investeringsgroep Ackermans & van Haaren. Ondanks de coronacrisis en het stikstofarrest verdubbelde het zijn jaaromzet sindsdien tot zo'n 13 miljoen euro in 2022.

"Tijdens onze pioniersjaren beweerden zogeheten experts dat vergisting op kleine schaal onmogelijk was", zegt commercieel directeur Klaas Vanhee. "Intussen plaatsten we in heel Europa ruim 250 installaties op boerderijschaal, die continu groene stroom produceren. Wekelijks komen er één tot twee nieuwe vergisters bij. We beschouwen onze oplossingen als producten, en niet zozeer als projecten. Daardoor blijft de kostprijs van onze technologie beheersbaar. Dat resulteert in laagdrempelige installaties die al toegankelijk zijn vanaf zestig melkkoeien of duizend varkens."

Win-win-win

De nieuwste innovatie van Biolectric is een kleinschalige combinatie van een mestvergister en een stikstofstripper. Daarmee kunnen boerderijen mest omzetten in groene energie én een kunstmestvervanger. Het proces leidt tot 83 procent minder methaangas uit mest en 65 procent minder stikstofemissie. Klaas Vanhee: "De gecombineerde reductie van zowel stikstof als broeikasgassen is uniek, en al helemaal omdat tegelijk groene energie en een groene kunstmestvervanger geproduceerd wordt. Kortom: een toonaangevend voorbeeld van Vlaamse engineering in agrotechnologie."

"Het is een win-win-winsituatie voor de boer, de maatschappij en het dier. Het systeem is volautomatisch, waardoor de boer kan focussen op zijn kernactiviteiten. Ook financieel wint hij erbij. De maatschappij wordt er eveneens beter van, want er is minder behoefte aan mesttransport en de mestgeur is beperkt. Ook de dieren winnen erbij, want het restproduct bevat minder ziektekiemen. Door het te gebruiken als strooisel in de stallen hebben ze bovendien minder last van uierontsteking en klauwziekten."

In 2019 bouwde Biolectric vier proefopstellingen. "Vermoedelijk plaatsen we in december 2022 onze eerste échte installatie, ergens rond Aalter", zegt Klaas Vanhee. "De verdere commerciële uitrol hangt af van het wettelijke stikstofkader, dat al sinds 2021 in ontwerp is. Zodra daarvoor een oplossing is gevonden, kunnen we naar verwachting 500 tot 1.500 Vlaamse landbouwbedrijven helpen. Intussen trachten we ons product nog duurzamer en robuuster te maken."

In juni 2022 bekroonde de prestigieuze universiteit van Wageningen Biolectrics nieuwste innovatie als de meest effectieve technologie om emissies te reduceren op een boerderij, en als de oplossing met de beste businesscase voor de boer.

