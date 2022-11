Diversiteit en inclusie staan centraal in Spullenhulp, dat dit jaar zijn 85ste verjaardag viert. "Ons verhaal begon door verschillende mensen met verschillende profielen samen te brengen", zegt gedelegeerd bestuurder Emmanuel Bawin.

Tonnen tweedehandskleding, een gigantisch sorteercentrum, winkels... Dat is slechts het topje van de ijsberg, dat bij het grote publiek bekend is. Elke ochtend zorgt Spullenhulp voor 1.000 banen, 1.000 actieve mensen. Meer dan 500 banen zijn in loondienst, waarvan de helft weinig kwalificaties vereist en bezet wordt door mensen die ver van de arbeidsmarkt stonden. Een kwart van de werknemers volgt een programma voor professionele integratie en brengt een of twee jaar door bij Spullenhulp.

"Wij werken samen met enkele belangrijke spelers, zoals de OCMW's, om werkervaring en opleiding aan te bieden aan mensen die een uitkering of een leefloon ontvangen", legt Emmanuel Bawin, de gedelegeerd bestuurder van Spullenhulp, uit. "Het doel is hun de middelen te geven om terug te keren naar en sterker te staan op de arbeidsmarkt."

Het laatste kwart van het personeel van de vzw bestaat uit vrijwilligers, die eveneens een zeer gemengd profiel hebben. "Sommigen geven een dag per maand op om hun vaardigheden aan te bieden, omdat gratis vrijwilligerswerk deel uitmaakt van hun waarden", vervolgt de directeur. "Bovendien proberen sommige mensen één ochtend per week aanwezig te zijn om weer een waardige plaats in de samenleving in te nemen, om een minimum aan sociale contacten op te doen. Zo kan iedereen bijdragen aan het project van Spullenhulp en het beste uit zijn vaardigheden en levenservaring halen om zich positief te ontwikkelen." Spullenhulp heeft een mix van sociaal-culturele profielen, maar ook van nationaliteiten, gekoppeld aan een inclusieve benadering van beperkingen.

Duizenden donateurs

Naast al die medewerkers zijn er nog de duizenden donateurs en consumenten die in de 28 winkels van de vzw komen. "Ze maken ook deel uit van het team. Ze voeden de kringloop, de circulariteit die we proberen te ontwikkelen met tweedehandsspullen." Zonder de giften zou Spullenhulp geen banen kunnen aanbieden en zonder de marges die de verkoop van kledij, meubels en huishoudelijke apparaten oplevert, zouden ambitieuze sociale acties onmogelijk zijn.

Naast haar goed ontwikkelde tweedehandsafdeling met meer dan 8.000 ton spullen per jaar voert de vzw sociale acties, door noodopvang te bieden aan bijvoorbeeld eenoudergezinnen, alleenstaande mensen of jongeren op reis. "De missie van Spullenhulp is de meest kansarmen te helpen een plaats in de maatschappij te vinden door toegang tot werkgelegenheid en huisvesting", zegt Emmanuel Bawin.

"Diversiteit en inclusie zijn daarom onlosmakelijk verbonden met onze geschiedenis en onze ontwikkeling", benadrukt de directeur. "Ze maken deel uit van ons DNA. Wij werken al een paar jaar aan de professionalisering van dat aspect en hebben controle-instrumenten opgezet om het diversiteitslabel van Actiris te verkrijgen. Dat is onderweg. Want ja, Spullenhulp zijn wij allemaal!

