Gramitherm zet gemaaid gras om in isolatiepanelen. Het teruggewonnen sap wordt gebruikt voor de productie van biogas en het afval van de panelen wordt gerecycleerd.

Gemaaid gras is de meest voorkomende biomassa ter wereld. In sommige Europese landen wordt het gebruik ervan nauwkeurig bestudeerd omdat het een natuurlijke materiaal is. In Duitsland is er al een papierindustrie en in Nederland een verpakkingsindustrie (eierdozen) met gras. Boven de Moerdijk wordt niet-gebruik zelfs belast: 40 euro per ton gemaaid gras. In Vlaanderen halen inzamelorganisaties jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton grasafval op uit openbare ruimten, parken, kanaal- en rivieroevers, luchthavens enzovoort.

Fabriek in Sambreville

Vijftien jaar geleden demonstreerde en patenteerde Stefan Grass, een Zwitserse landbouwingenieur, de thermische eigenschappen van isolatieplaten van grasvezels. De gepatenteerde technologie is nu in handen van Christian Roggeman, de oprichter en CEO van Garmitherm.

"Ik begon vanaf nul omdat Stefan niet commercieel ingesteld was. Vandaag zijn wij de enige in de wereld die die grasvezelpanelen produceren", zegt hij. "Dat doen we in Sambreville. Dat was een logische keuze om drie redenen: ik ben een Belg en afgestudeerd aan Solvay, Sambreville is een prachtig logistiek centrum voor zowel weg- als watertransport, en het gras komt uit Vlaanderen, voornamelijk van de oevers van de kanalen in de Kempen. We werden geholpen door Namur Invest en Invest Sud, die een belang in het bedrijf namen."

Unieke eigenschappen

Op volle capaciteit zal de fabriek 200.000 kubieke meter panelen kunnen produceren, wat overeenkomt met 7.000 ton grasvezels en 35.000 ton gemaaid gras. De productie is deugdelijk omdat het verkregen grassap wordt gebruikt voor de productie van biogas en een deel van de energie levert die nodig is voor de werking van de installatie. De fabriek produceert panelen van 60 op 120 centimeter met een dikte tussen 45 en 240 millimeter. Die panelen zijn efficiënter en deugdzamer dan alle andere producten op de markt.

"Ten eerste wordt de grondstof niet geteeld", legt Roggeman uit. "Ten tweede is het productieproces energie-efficiënt omdat de vezels op 160 graden worden gebrand en drie minuten in de oven liggen. Voor glaswol bijvoorbeeld wordt het zand gedurende 48 uur op 1.300 graden gebrand. Het Gramitherm-paneel heeft unieke eigenschappen. Het regelt de vochtigheid en stoot die af zonder af te breken. Dat wordt gegarandeerd voor vijftig jaar. Het isoleert tegen de kou, maar ook tegen de warmte. Ten slotte heeft het de beste CO2-voetafdruk van de hele sector. Een hectare gras kan zeven huizen isoleren, wat overeenkomt met het vasthouden van 3,6 ton CO2. Alles wordt gerecycleerd in de fabriek, want wij recupereren de afvalstukken om er nieuwe panelen van te maken."

Isolatie van biologische oorsprong - zoals gras, vlas en hennep - is altijd duurder geweest dan zijn minder deugdzame concurrenten. Door de energie-inflatie is dat niet langer het geval.

