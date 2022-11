De Franse start-up Lita.co, een pionier in crowdfunding en crowdlending met impact, heeft zich enkele jaren geleden in België gevestigd en heeft al zo'n vijftig projecten gefinancierd.

Lita.co, een webplatform voor participatieve financiering, heeft al 10 miljoen euro ingezameld voor zo'n vijftig Belgische impactprojecten, van een waterkrachtcentrale in containers tot vrachtzeilboten en een biologische boerderij gespecialiseerd in permacultuur. Het gaat om bedrijven die zich inzetten voor de ecologische en sociale transitie.

De in Frankrijk geboren start-up ontwikkelt zich sinds vijf jaar via een Belgische dochteronderneming. Die omvat de moedermaatschappij in het kapitaal, maar ook Credal, For Wings, een fonds van de familie Lhoist, en Impact Capital, de holding van Piet Colruyt. Het kleine team van zes mensen, met countrymanager Vincent De Brouwer, werkt aan zijn naamsbekendheid door de impact van het platform naar voren te brengen. Lita.co is een pionier in die specifieke positionering. Duurzaam en maatschappelijk engagement maakt integraal deel uit van het DNA van Lita.co.

"Hoewel we geen heel strikt wiskundige methode toepassen om de projecten die op het platform komen te selecteren, bekijken we alles heel goed en wordt meer dan 50 procent van de aanvragen afgewezen", benadrukt Vincent De Brouwer. "Projecten die geen fundamentele impact hebben, worden afgewezen." Zo worden momenteel bijna alle vastgoedontwikkelingsprojecten afgewezen, evenals een aantal bedrijven waarvoor duurzaamheid slechts een ondergeschikt aspect is. Dat blijkt uit de lijst van uitgevoerde financieringen, waarin nogal wat coöperaties staan.

Scherpe positionering

De jonge start-up is trots op zijn positionering en legt die heel duidelijk uit aan zijn gemeenschap van 17.500 vaste investeerders. "We stellen het financiële aspect niet voorop", legt de manager van het platform uit. "Bovendien kunnen burgers die investeren een korting krijgen als ze een bedrijf met een positieve impact opstarten. Ze weten dat wij niet noodzakelijkerwijs hetzelfde rendement bieden, maar het blijft interessant." De Brouwer wijst erop dat coöperaties die kapitaal ophalen op Lita.co soms de neiging hebben om de meerwaarde te plafonneren.

Lita.co biedt zowel kapitaalinvesteringen in het bedrijf als crowdlending of participerende leningen. In beide gevallen kunnen particulieren vanaf 100 euro investeren. Zij vormen de meerderheid van de investeerders op het platform. Velen investeren tussen 200 en 300 euro. Lita organiseert in sommige gevallen, om het doel te bereiken, parallel een institutionele fondsenwerving.

Lita.co probeert projecten te selecteren die minimaal 100.000 euro opbrengen en tot 5 miljoen euro kunnen gaan. Het grootste dossier in België bracht een miljoen euro op. In totaal heeft Lita.co in België, Frankrijk en Italië bijna 90 miljoen euro opgehaald voor 240 projecten, goed voor de creatie of de versterking van 14.400 banen.

