Frédéric Deslypere (CFO Sibelco): ‘Ik ben de extra voelspriet van de CEO’

Frédéric Deslypere is sinds begin 2022 de CFO van Sibelco, een Belgische wereldleider in mineralen zoals kwartszand voor de halfgeleiderindustrie. De voorbije jaren stond de winstgevendheid van de groep onder druk, maar onder leiding van CEO Hilmar Rode werkt Sibelco aan een herstructurering die de rendabiliteit en groeiperspectieven moet bewaken. De focus verschuift naar activiteiten waarbij Sibelco de concurrentie het nakijken kan geven. Een aangescherpt prijsbeleid moet de waarde van het productaanbod beter ontginnen. Het bedrijf plukte vorig jaar de eerste vruchten van deze nieuwe strategie. In 2022 steeg de omzet met 20 procent en de bedrijfscashflow met 25 procent dankzij prijsverhogingen en een betere productenmix.

“2022 was nog een overgangsjaar”, zegt Frédéric Deslypere, de CFO van Sibelco. “Maar we hielden de kosten goed onder controle. Belangrijker nog is dat het finance-team kwalitatieve analyses levert aan het management. Sibelco heeft sterke producten, maar je moet die ook durven te verkopen tegen de waarde die ze hebben. Die prijsdiscipline passen we nu consequent toe.”

Als CFO bewaakt Fréderic Deslypere mee de uitvoering van de strategie. “Als CFO fungeer ik als de radar of de extra voelspriet voor onze CEO Hilmar Rode. We overleggen vaak onder vier ogen. Soms word je gevolgd, soms niet. Management is geen exacte wetenschap. Het gaat om het inschatten van risico’s en opportuniteiten.”

Frédéric Deslypere heeft een atypisch profiel als CFO. “Ik ben advocaat van opleiding aan de VUB en heb eerst in een groot advocatenkantoor gewerkt in de VS en België. Ik ben overgestapt naar de industrie omdat ik alle aspecten van het beslissingsproces in het bedrijfsleven wilde leren kennen”, zegt Frédéric Deslypere, die in 1992 als juridisch consulent begon bij de bouwmaterialengroep Eternit. “Eind de jaren 90 werd ik naar Duitsland uitgestuurd. De business daar was in de problemen geraakt na het uitdoven van de bouwwoede van na de Duitse eenmaking. Dat was mijn allereerste herstructurering als CFO. Ik ben er niet trots op, maar we moesten inkrimpen van 2.000 naar 700 werknemers. Dat is mijn MBA als CFO geweest. Je zet ook stappen in het personeelsbeleid als je spreekt met vakbonden en werknemers. Ook dat menselijke aspect van de bedrijfsvoering is een grote les geweest, die ik geleerd heb met vallen en opstaan.”

Van de radar

In 2003 schoof Deslypere als juridisch adviseur door naar het directiecomité van de groep die intussen Etex heet en volop verwikkeld is in een asbestcrisis. “Een moeilijke periode. Er moesten veel geschillen geregeld worden. We werden als bedrijf ook voor een belangrijk ethisch vraagstuk geplaatst. Er stierven mensen aan in het verleden gemaakte asbestproducten, ook in onze eigen kantoren. Ons antwoord was het probleem te erkennen en de schade te vergoeden. Je voelt je echter ook onmachtig omdat je het verleden niet kan goedmaken”, zegt Frédéric Deslypere.

In september 2008 werd Deslypere in volle bankencrisis benoemd tot CFO van Etex. “Sommige buitenlandse kredietverstrekkers zegden onze kredietlijnen op, in hun zoektocht naar liquiditeit. Dan moest je hard werken om vertrouwen op te bouwen bij de banken voor een bedrijf dat in geschillen verwikkeld was rond zijn industrieel verleden. Dat lukte want in 2011 kregen we een lening van 1 miljard euro om de pleisterdivisie van Lafarge over te nemen.”

In 2013 kreeg Deslypere de Latijns-Amerikaanse activiteiten van Etex onder zijn hoede. “Ik deed het management van een bedrijf met een omzet van 750 miljoen euro en 5.000 werknemers. De relatie met het management van Etex verwaterde echter en er werd eind 2016 een punt gezet achter de samenwerking. Plots verdwijn je van de radar. Dat is geen aangename ervaring, maar wel een nuttige om je horizon te verbreden.”

Nog lacunes

Toevallig was Knauf Insulation, een divisie van de Duitse Knauf-groep, op dat ogenblik op zoek naar een CFO. “Knauf is een familiebedrijf dat commercieel sterk staat. Samen met de CEO kon ik de business uitbouwen, geholpen door de hoogconjunctuur in de bouw in de periode 2016-2021,” zegt Deslypere, die in 2021 telefoon kreeg van een headhunter, met het aanbod om CFO van Sibelco te worden.

Als CFO bouwde Frédéric Deslypere het voorbije jaar een finance-team van tien mensen uit bij Sibelco. “Noodgedwongen, want er was op groepsniveau geen duidelijke structuur. Je kan het bedrijf niet bijsturen als je geen team hebt dat beslissingen kan uitvoeren. Er zitten nog lacunes in deze structuur, maar we werken eraan. Zodra alles op poten staan, kunnen we een aantal taken automatiseren. We werken ook aan de verankering van de herstructurering. Als je niet oplet, verval je snel in oude gewoonten.”