Mel de Vogue, CFO van Etex, is Trends CFO of the Year

Mel de Vogue is door de magazines Trends en Trends Tendances verkozen tot CFO of the Year 2023. Hij leidt het financieel departement van Etex sinds 2015 en droeg ruimschoots bij tot de transformatie van de onderneming tot een specialist van lichte en duurzame bouwmaterialen. Die transformatie culmineerde vorig jaar in de acquisitie door Etex van het Spaanse bedrijf URSA, een Europese leider in isolatiematerialen. Met de overname was een bedrag van 1 miljard euro gemoeid.

De magazines Trends en Trends-Tendances organiseerden dit jaar de twaalfde editie van Trends CFO of the Year. Met die onderscheiding willen de bladen de prestaties van een financieel directeur in de verf zetten.

Een professionele, onafhankelijke jury onder leiding van Isabelle Van Iseghem (CEO Moore Belgium) verkoos Mel de Vogue van Etex tot nieuwe Trends CFO of the Year 2023. Hij haalde het van de andere genomineerden: Nadine Aerts van SD Worx, Ann Desender van Barco, Frédéric Deslypere van Sibelco en Alessandro Mazzocchetti van Odoo. Mel de Vogue volgt Karim Hajjar op, CFO van Solvay, die vorig jaar tot Trends CFO of the Year uitgeroepen werd.

De jury van de Trends CFO of the Year 2023 had oog voor de imposante carrière van Mel de Vogue, die al sinds 2004 CFO van belangrijke industriële groepen is. Hij leidde de financiën van de papiergroep Arjowiggins en was CFO en co-CEO van Tessenderlo Chemie alvorens Etex te vervoegen. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder bij de holding Solvac.

Mede dankzij de inzet en expertise van Mel de Vogue zette Etex de voorbije jaren sterke financiële prestaties neer. De omzet groeide tot bijna 4 miljard euro (+28% in vijf jaar) en de return op de geïnvesteerde middelen steeg van 10,2 tot 15,5 procent. Etex zette vorig jaar een recordwinst van 275 miljoen euro neer. Daarnaast werd de jury overtuigd van de leiderschapskwaliteiten van Mel de Vogue, zijn engagement bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de groep, en zijn inspanningen voor meer diversiteit in het finance-team.

Deal of the Year

De trofee voor Deal of the Year wordt toegekend aan de vastgoedmaatschappij WDP, die in oktober 2022 succesvol een kapitaalverhoging ten belope van 300 miljoen euro opzette. Dat gebeurde door middel van een vooruitgeschoven private plaatsing. Daarmee anticipeerde de onderneming op moeilijker marktomstandigheden als gevolg van de stijgende rente.

“Het was een manier van pro-actief optreden”, zegt CFO Mickael Van den Hauwe. “We verzekerden ons van de middelen om enerzijds de al goedgekeurde projecten te financieren en anderzijds in te spelen op mogelijke opportuniteiten. We beschikken vandaag over een sterke liquiditeitspositie want de kapitaalverhoging was maar één element in het financieringsprogramma van 2 miljard euro dat we vorig jaar realiseerden.”

CF’Hope of the Year

Dit jaar werd een nieuwe categorie gecreëerd, de CF’Hope of the Year, om een jonge, beloftevolle CFO van een kleine of middelgrote groei-onderneming in de kijker te zetten. De eerste trofee voor CF’Hope of the Year gaat naar Elke Toye, CFO van het West-Vlaamse familiebedrijf Vyncke. Dat ontwerpt industriële verbrandingsinstallaties die reststromen omzetten in groene energie. Het gaat om grote projecten waarmee hoge bedragen en een lange doorlooptijd gemoeid zijn, en waarbij financieel risicomanagement cruciaal is.

De jury was onder de indruk van de maturiteit van de 34-jarige CFO van Vyncke. Elke Toye is erin geslaagd een hechte samenwerking tussen de verschillende departementen van het bedrijf tot stand te brengen. Een belangrijke realisatie was de creatie van een centrale databank waarin alle informatie digitaal samen gebracht wordt.

Het project genaamd ‘The Brain’ maakt haar heel trots, vertelde ze tijdens haar pitch voor de jury: “Het was een belangrijke stap in het klaar maken van het bedrijf voor de toekomst. Alle data zijn nu dagelijks beschikbaar zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen, en we niet meer afhankelijk zijn van manuele input of van één persoon.”

Een interview en portret van de Trends CFO of the Year 2023 en meer details over de Trends Deal of the Year en Trends CF‘Hope of the Year 2023 worden gepubliceerd in de magazines Trends en Trends-Tendances van 1 juni. Meer informatie over de organisatie en het event is te vinden op de website www.trendscfo.be