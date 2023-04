Cécile Cornez (CFO Tilman): ‘Klein familiebedrijf laten uitgroeien tot een echte groep’

Het carrièrepad van Cécile Cornez, die sinds 2016 verantwoordelijk is voor de financiën van Tilman, begon aan de Universiteit van Luik, waar zij een master in management engineering afrondde.

“Tijdens mijn studie was ik erg geïnteresseerd in de opleiding kostprijsadministratie”, legt Cécile Cornez uit. “Toen ik mijn specialisatie in de masteropleiding moest kiezen, koos ik voor de optie business performance management. De focus op audit, financiën en bedrijfsstrategie sprak me aan. Voor mij zijn cijfers niet alleen een controle-instrument. Ze dienen ook ter ondersteuning van de strategie en de visie van een onderneming.”

Cécile Cornez ontdekte Tilman, een laboratorium gespecialiseerd in fytotherapie, tijdens een stage in haar laatste jaar. “Ik ontdekte een heel interessant bedrijf, met een CEO die iedereen bij de voornaam kende, en waar iedereen zijn plaats heeft.” Met haar diploma in de hand zocht Cécile Cornez aansluiting bij dit familiebedrijf van Jean-Noël Tilman en zijn twee oudste zonen, Manoël en Mikaël.

Ze hoorde dat er een functie als hoofdboekhouder beschikbaar was. “In het begin deed ik veel boekhoudkundig en administratief werk, maar zo kwam ik overal mee in aanraking en leerde ik de werking van het bedrijf kennen.” Een jaar later werd ze management controller en kreeg zo greep op financiële zaken. Toen de financieel directeur naar een ander bedrijf vertrok, werd ze CFO van het Waalse laboratorium. Dat was in 2016.

Spannend

Sindsdien begeleidt ze de verandering en de groei van het bedrijf. Tussen 2016 en 2021 is de omzet bijna verdubbeld, van 25 naar 40 miljoen euro, en is de nettowinst verdrievoudigd (van 0,6 naar 1,8 miljoen). Ook het aantal werknemers is verdubbeld, van 100 naar ongeveer 200. Die groei is zowel gebaseerd op productontwikkeling als op externe groei, want Tilman heeft eind 2021 een bedrijf in Zuid-Frankrijk overgenomen. “België is een markt waar we nog steeds groeien, maar ze is klein. Als we willen blijven groeien, moeten we de grens over”, merkt de CFO op. “Sinds 2013 hebben we het exportteam dat verantwoordelijk is voor het prospecteren en vinden van distributeurs in landen in Europa en daarbuiten sterk uitgebreid.”

“Mijn job is sterk veranderd”, vervolgt Cécile Cornez, die nu aan het hoofd staat van een afdeling van vijf personen. “We zijn een groeiend bedrijf met een omzet van 50 miljoen, we hebben een dochteronderneming in Frankrijk en een belang van 50 procent in onze distributeur in Portugal. Mijn job evolueert mee met het bedrijf en dat is spannend.”

Om deze groei te financieren maakt Tilman, dat een familiebedrijf wil blijven, gebruik van bankleningen en zelffinanciering: “We gebruiken bankschulden om onze logistieke uitbreidingsprojecten te financieren of om machines te kopen. Maar onze internationale expansie en ons onderzoek en ontwikkeling financieren we zelf”, zegt Cécile Cornez.

Uitbreiding

Een van de grote projecten van de financiële afdeling is de voorbereiding van de volgende uitbreiding van het bedrijf. Die is gepland voor 2024 en zal ook een belangrijk onderdeel vormen van het klimaatplan van het bedrijf.

Ons doel is onze koolstofuitstoot tegen 2027 met 35 procent te verminderen”, legt Cécile Cornez uit. “We hebben vorig jaar een koolstofmanager in dienst genomen, die een stappenplan heeft opgesteld om te zien hoe we deze doelstellingen kunnen bereiken en wat de bijbehorende budgetten zijn. Daaraan is een investeringsplan gekoppeld. Een van de dingen die we willen doen, is zelfvoorzienend zijn voor elektriciteit. En de meeste projecten in ons koolstofplan zullen via dit nieuwe gebouw lopen. Met de integratie van onze Franse dochteronderneming en de opvolging van onze groei, maakt dit deel uit van de uitdaging die we vandaag hebben, namelijk om van een klein familiebedrijf een echte groep te worden”, besluit ze.