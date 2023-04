Karolien Vlassenroot (CFO Camino/Durabrik): ‘Kameleon in een waardegedreven organisatie’

Karolien Vlassenroot werd vijf jaar geleden, op haar 31ste, al benoemd tot CFO van de bouwgroep Camino/Durabrik. Ze kon dan al mooie adelbrieven voorleggen. Ze begon haar carrière bij EY waar ze internationale ervaring opdeed, en werkte daarna voor Colruyt-groep onder meer op strategische planning en rapportering, investor relations en interne audit.

“Ik ben altijd aangetrokken geweest door waardegedreven ondernemingen”, vertelt ze. “Ik ben heel lang in de leiding van de scouts gebleven, en organiseerde mee kampen voor kansarmen. Daarnaast gaf ik dansles aan jongeren en bijles aan studenten. Die zaken hebben mij gevormd als persoon. Zelfs nu ik CFO ben, blijf ik vrijwilligerswerk doen. Ook naast de job wil ik leuke momenten beleven en me maatschappelijk inzetten.”

Het mag dan ook bijna niet verbazen dat Karolien Vlassenroot bij Durabrik in Drongen terecht kwam. De familie Callens, die de bouwonderneming oprichtte, draagt waarden hoog in haar vaandel. “Bovendien was het dichter bij huis. Als kersverse mama kon ik werk en gezin beter combineren”, zegt Vlassenroot. Ze startte als Finance Manager en werd twee jaar later benoemd tot CFO.

De bouwstenen van een sterk financieel beleid legt Karolien bij een sterke aanwezigheid van de CFO in het strategisch verhaal, de inzet op digitalisering, en een doorgedreven kennisverwerving en –deling door de financiële en administratieve afdelingen. “Een belangrijke kapstok is het belang van een toffe, veilige en stabiele omgeving waarin de medewerkers zich kunnen ontplooien en samenwerken als een team”, zegt ze.

Santiago de Compostela

Vanuit die doelstellingen tekent Vlassenroot mee de diversificatiestrategie van de onderneming uit. Durabrik heeft de voorbije jaren steeds meer activiteiten ontwikkeld naast het aannemings- en bouwbedrijf Durabrik. Vlassenroot begeleidde verschillende overnamedossiers. Zo is er nu een eigen schrijnwerkerij (Ebenti), een entiteit die zich specialiseert in de restauratie van gebouwen (Istoir), een plaatsingsbedrijf voor ramen, een professionele klusjesdienst, enzovoort.

In totaal twaalf gespecialiseerde bouwbedrijven, allemaal gericht op duurzaam bouwen en een langetermijnrelatie met de klanten. Dat leidde in 2021 tot de lancering van de merknaam Camino, die alle activiteiten overkoepelt. De naam refereert naar de trektocht die Joost Callens in 2008 voor het eerst deed naar Santiago de Compostela, en die een blijvende inspiratiebron voor de ondernemer is.

“De diversificatie maakt de groep sterker”, zegt Vlassenroot. “De klant kan bij ons terecht voor bijna alle vastgoedoplossingen, van nieuwbouw tot grote en kleine renovaties en duurzame-energietechnieken”.

Huren, dan kopen

Als CFO ijvert Vlassenroot voor een stabiel financieel beleid en een sterke solvabiliteit. “Stabiliteit is heel belangrijk. Wij zitten al vijf jaar op een traject van stelselmatige groei, een goede rendabiliteit en een zeer sterke solvabiliteit. Dat zorgt voor een stevige basis om op eigen kracht door te groeien en geeft de nodige gemoedsrust aan onze klanten. We hebben een gedetailleerde financiële planning opgesteld tot 2030, waarbij we alle financiële stromen inschatten.”

Vlassenroot focuste tijdens haar loopbaan bij Camino/Durabrik ook sterk op digitalisering: “Ik ben mijn carrière bij Durabrik gestart met de vernieuwing van het ERP-project, meteen een belangrijke stap in de digitalisering. Daarnaast hebben we ook sterk ingezet op de digitale verwerking van facturen, de digitale ondersteuning van projectleiders op de werf en de ontwikkeling van een sterk digitaal klantenportaal.”

“Naast het financieel en IT-verhaal gaat er ook veel aandacht naar onze maatschappelijke bijdrage als onderneming”, gaat Vlassenroot verder. “Zo hebben we met Durabrik een project opgezet, Rent to Own, waardoor mensen die over onvoldoende kapitaal beschikken een woning eerst enkele jaren kunnen huren om zich daarna in te kopen. En er is natuurlijk het Toontjeshuis, dat studio’s bouwt waar mensen met een beperking, zoals de zoon van onze CEO Joost, begeleid zelfstandig kunnen wonen.”

Levenslang leren

Het takenpakket van Vlassenroot is behoorlijk breed: “In een familiale onderneming moet je meer zijn dan enkel een financieel directeur. Ik zie mezelf een beetje als een kameleon en deel van de familie. Ik leid zowel het financieel team van boekhouders, de IT-afdeling, het team van customer services, als de juridische dienst en doe mee de opvolging van het wagenpark. Daarnaast stuur ik sinds een aantal jaar de businessunit Durabrik Invest aan, en zit samen met de verkoop mee aan tafel voor de ondersteuning van investeerders in hun beslissingsproces.”

Karolien geniet er naar eigen zeggen van om dichtbij de collega’s te staan: “Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager die aan mij rapporteert. Toch hou ik heel erg van een groot funaspect en een doorgedreven kennisdeling tussen de teams. Daarom organiseer ik topic-meetings die starten met een gezamenlijk ontbijt, ik praat veel met de mensen, begeleid ze, en ik doe ook nog veel zelf.”

Levenslang leren is voor Vlassenroot, die een masterdiploma TEW heeft, een stokpaardje: “Ik vind het heel belangrijk om jezelf qua kennis scherp te houden. Daarom heb ik Corporate Performance Management aan Ehsal bijgestudeerd toen ik voor Colruyt werkte en een postgraduaat Vastgoedkunde aan de KU Leuven behaald toen ik startte als finance manager bij Durabrik. Ik probeer ook voldoende ‘zachte’ opleidingen te volgen om alle specialisaties voor een leidinggevende rol onder de knie te hebben.”